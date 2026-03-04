Üçüncü cemre düştü mü? Son cemre ne zaman düşecek İşte bahar müjdecisi 3. cemre düşme tarihi ve günü 2026!

3. cemre ne zaman düşecek 2026? sorusu hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber vatandaşların gündemine geldi. Anadolu halk takviminde kışın bitişini, baharın ise resmen müjdecisi olarak kabul edilen cemrelerin düşme serüveni mart ayının başlamasıyla birlikte son evreye yaklaştı

CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Halk inanışına göre cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek doğadaki ısınma sürecini simgeliyor. Kışın sert günlerinin geride kaldığını müjdeleyen bu takvime göre, 2026 yılında ilk cemre 19 Şubat’ta havaya düşecek. Bu tarih aynı zamanda Ramazan ayının ilk gününe denk geliyor. İlk cemrenin ardından ikinci cemre 26 Şubat’ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5 Mart’ta toprağa düşecek. Cemrelerin düşmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında kademeli artış yaşanması ve doğada bahar belirtilerinin görülmeye başlanması bekleniyor

Cemre, halk inanışında doğadaki ısınma sürecini temsil eden sembolik bir olay olarak görülür. Arapça kökenli olan “cemre” kelimesi, “kor” ya da “ateş” anlamını taşır ve kışın etkisinin kırılmaya başladığını ifade eder.

İnanca göre;

İlk olarak havaya düşen cemreyle birlikte soğukların şiddeti azalır.

Ardından suya düşen cemre, suların ısınmaya başlamasını simgeler.

Son olarak toprağa düşen cemre ise doğanın canlanışını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin hareketlenmesini temsil eder.

3. (SON) CEMRE TOPRAĞA DÜŞTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜŞER?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya düşmüştü. Üçüncü ve son cemrenin ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşmesi bekleniyor. Buna göre üçüncü cemre bugün itibarıyla toprağa düşmüş kabul ediliyor.