Türkiye'nin gururu Bayraktar KIZILELMA'dan gövde gösterisi! Dünyada bir ilk...

Baykar tarafından öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirilen ve gelecek yıl güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması planlanan Bayraktar KIZILELMA'nın testleri yoğun şekilde sürüyor.

Bayraktar KIZILELMA, son uçuş testini Türk savunma sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen yüksek teknolojiye dayalı faydalı yükler ve mühimmatlarla yaptı. Bayraktar KIZILELMA PT-5, bu kapsamda GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi, Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN ve MURAD 100-A AESA radarıyla donatılmış şekilde uçuş gerçekleştirdi.

KIZILELMA'NIN EN ÖNEMLİ VURUCU GÜCÜ

Türkiye'nin gökyüzündeki çelik kanatlarının "milli pençelerinden" olan GÖKDOĞAN, yüksek manevra kabiliyetine sahip, gelişmiş karşı-karşı tedbirleri ile donatılmış "Görüş Ötesi Hava-Hava Füze Sistemi" olarak geliştirildi. Katı yakıtlı roket motora, 65 kilometreden fazla menzile ve aktif radar arayıcı başlığa sahip GÖKDOĞAN, basınç ve parçacık etkili harp başlığıyla hedefler üzerinde etkinlik sağlıyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN, hava-hava muharebesinde Bayraktar KIZILELMA'nın en önemli vurucu güçlerinden biri olacak.

RADARA YAKALANMADAN HEDEF TESPİTİ VE İŞARETLEME

ASELSAN tarafından geliştirilen Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN'un Bayraktar KIZILELMA'ya entegrasyonu, gömülü EOTS teknolojisinin dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında uygulanması örneği olarak dikkati çekiyor. Bayraktar KIZILELMA'da bu sistemin gövde içine gizlenmesi uçağın düşük radar izi (düşük görünürlük) kabiliyeti için kritik önem taşıyor. TOYGUN EOTS, Bayraktar KIZILELMA'nın bu stratejik avantajını koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor.

Gövde içine gizlenmiş bu gelişmiş elektro-optik hedefleme sistemi, insanlı uçaklarda yalnızca ABD üretimi F-35 gibi 5. nesil platformlarda bulunuyor.

Bayraktar KIZILELMA'ya özel mühendislik yaklaşımıyla geliştirilen TOYGUN, insansız muharip konseptine özel optimizasyonlar içeriyor. Sistem 360 derece görev farkındalığına katkı sağlayan geniş spektrumlu tarama yeteneklerine sahip bulunuyor. Sistem, yüksek çözünürlüklü kızılötesi görüntüleme ile uzun menzilden stratejik hedefleri ve hareketli kara/deniz unsurlarını tespit edebiliyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli hedef takibi ve otomatik hedef sınıflandırma algoritmalarıyla Bayraktar KIZILELMA'nın otonom gücünü artırıyor.

Bayraktar KIZILELMA, bu kabiliyet sayesinde düşük görünürlük avantajını kaybetmeden düşman derinliklerine sızabilecek. Radara yakalanmadan hedefini tespit edebilecek, lazerle işaretleyebilecek ve milli mühimmatları kullanarak hedefleri imha edebilecek.

BİRDEN FAZLA HEDEFİ AYNI ANDA HASSAS İZLEYECEK

ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD 100-A ise sahip olduğu AESA (Active Electronically Scanned Array) mimarisi sayesinde çevik elektronik hüzme yönlendirme kabiliyetine sahip, son teknoloji ürünü çok fonksiyonlu bir atış kontrol radarı olarak görev yapıyor. Sistem, hava-hava ve hava-yer angajmanlarını eş zamanlı olarak yönetebilirken, BVR (Beyond Visual Range) füze güdüm kabiliyetiyle modern hava muharebelerinde oyun değiştirici bir etki yaratıyor.

MURAD 100-A, geniş frekans bandı ve yanca ile yükselişte elektronik hüzme yönlendirme kabiliyetiyle üstün algılama ve takip performansı sunuyor. GaN (Gallium Nitride) güç yükselteç teknolojisiyle yüksek verimlilik sağlayan radar, sayısal hüzme oluşturma (digital beam forming) yeteneğiyle birden fazla hedefi aynı anda hassas biçimde izleyebiliyor. Performansta kademeli azalma (graceful degradation) özelliği sayesinde ise sistem, olası arızalarda bile görevini yüksek güvenilirlikle sürdürebiliyor.

Bu ileri teknolojiler sayesinde MURAD 100-A, KIZILELMA'nın sensör füzyon kabiliyetini artırarak platformun hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde durumsal farkındalığını en üst seviyeye taşıyor.