Türkiye'de bir ilk! Zonguldak'ta dişi kırılan kediye altın diş takıldı

‘TÜRKİYE’DE İLK DENEBİLİR’

Kedilere altın diş yapımının nadir olduğunu söyleyen Alkan, şöyle konuştu:“Kökünün belli bir kısmı kalana müdahale edebiliyoruz, kanal tedavisiyle önce sinirleri temizliyoruz. Önce kapatılıyor sonra ya metal ya altın gibi biraz sağlam bir maddeyle dolgu şeklinde bırakılıyor. Tamamı gittiyse ya da tutunacak bir yer yoksa müdahale edilemiyor. Altın diş, internette ve kaynaklarda taradığımız kadarıyla çok fazla yapılmamış. Hatta Türkiye’de herhangi bir kaynak yok, ilk denebilir. Nadir bir uygulama.”