Türkiye'de bir ilk! Zonguldak'ta dişi kırılan kediye altın diş takıldı
Zonguldak'ta, dişi kırılan kediye 1,4 gram altından diş yapıldı. Kedilerde altın dişin nadir olduğunu, Türkiye’de ilk olabileceğini belirten veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, “Normal porselen vesaire kediye yapamıyoruz, direnci o kadar yüksek olmuyor. Altının vücuda uyumu daha rahat oluyor. Maliyet açısından, 1,4 gram gibi bir altın gitti, işlemlerin dışında” dedi.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)-
• 14 Nisan 2025 - 10:10 • Son Güncelleme:
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)-
• 14 Nisan 2025 - 10:10 • Son Güncelleme: