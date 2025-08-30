Türkiye Belediyeler Birliği personel alımı: 4 memur alınacak!

Haberin Devamı

Türkiye Belediyeler Birliği, 2025 yılı için bir personel alımı ilanı yayınladı. Bu ilana göre 4 memur çalıştırılmak üzere işe alınacak. İşte Türkiye Belediyeler Birliği'nin yayınladığı personel alımı ilanı ile ilgili tüm bilinenler...

Türkiye Belediyeler Birliği memur alımı ilanı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, çeşitli unvanlarda boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapacağını duyurdu. Adayların belirtilen genel ve özel şartları taşıması, 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünde yeterli puanı almış olması ve yapılacak sözlü sınavda başarılı olması gerekiyor.

Başvuru Genel Şartları

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor:

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları

İlan edilen unvan için belirtilen öğrenim şartlarını taşımak.

2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS B grubu) girmiş olmak ve ilanda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurumlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Bilgisayar İşletmeni Kadrosu İçin: Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü gösteren transkripte sahip olmak.

Mühendis ve şehir plancısı kadroları için: Yabancı Dil Sınavı'ndan (YDS) İngilizce dilinde en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği olan denk bir belgeye sahip olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Birlik web sitesinden (www.tbb.gov.tr) temin edilecek imzalı başvuru formu.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi.

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği ya da e-Devlet'ten alınmış barkodlu mezuniyet belgesi.

Yabancı okul mezunları için denklik belgesi.

ÖSYM sitesinden alınmış, doğrulama kodlu KPSS sonuç belgesi.

Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (forma yapıştırılacak).

Hangi kadroya başvurulduğunu belirten dilekçe.

Yabancı dil şartı olan kadrolar için YDS sonuç belgesi veya denkliği kabul edilen belge.

Bilgisayar İşletmeni kadrosu için sertifika veya transkript.

Başvuru süreci: Yer, tarih ve yöntem

Adaylar başvurularını 29 Eylül 2025 – 8 Ekim 2025 tarihleri arasında, mesai saatleri (09:00 – 18:00) içinde aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapabilirler:

Elektronik ortamda: e-Devlet üzerinden Türkiye Belediyeler Birliği – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla.

e-Devlet üzerinden Türkiye Belediyeler Birliği – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla. Şahsen veya posta yoluyla: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No:12 Çankaya/Ankara adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile.

Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerle yapılan başvurulardan kurum sorumlu olmayacak.

Değerlendirme ve Sınava Çağrı

Başvurular, KPSS puanlarına göre sıralanacak. Her unvan için ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday, en yüksek puandan başlanarak sözlü sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve zamanı 15 Ekim 2025 tarihinde Birliğin resmi web sitesi olan www.tbb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca posta yoluyla "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecek.

Sınav Bilgileri: Yer, Zaman ve Konular

Sınav Yeri: Türkiye Belediyeler Birliği Hizmet Binası (Tunus Caddesi No:12 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA)

Sınav Tarihi: 1-2-3 Kasım 2025, saat 09:00'da başlayacaktır.

Sözlü Sınav Konuları: