Türk mutfağının vazgeçilmezinde hasat başladı! Tazesi 80 lira, kurusu 120 liradan satılıyor

Haberin Devamı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 800 dekar arazide üretimi yapılan kuru fasulyede eylül ayı itibariyle harman hasadına başlandı. İlçede Bardakçı Mahallesi başta olmak üzere Mahmutlar, Söğütçük, Çanakçı mahalleleri ile birlikte 18 mahallede kuru fasulye üretimi yapılıyor. Tarladan traktör römorklarına konulan fasulye başakları mahallenin harmanına getirilerek güneşte kurutulmak üzere seriliyor.

3 ila 5 gün harmanda serili kalan fasulye başakları daha sonra geleneksel usul olan çomak ile çırpma, traktör ile ezme yapılırken, patoz makinesi ile de yapılabiliyor. Yere serilen bez üzerinde küspesi ile biriken kuru fasulyeler tozundan ve küspesinden arındırılması için rüzgarda yelleme yapılırken, el eleği de ile eleme yapılarak temizleniyor.

1300 rakımda üretilen Demirci Fasulyesi kolay pişmesi ve lezzeti ile de Türkiye'de ki birçok il tarafından tercih ediliyor.

İlçede en çok kuru fasulye üretiminin yapıldığı Bardakçı Mahallesinde ise yılda 25 ton üretim yapılmakta.

Demirci Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt yaptığı açıklamada "İlçemizde 18 kırsal mahallede kuru fasulye üretimi yapılmaktadır. 800 dekar arazide üretimi yapılan kuru fasulyede yılda 80 ton üretim kapasitemiz mevcut. Kuru fasulyenin yanı sıra ilçemizde 460 dekar arazide 345 ton taze fasulye üretimi de yapılmaktadır "dedi.

Bardakçı Mahalle Muhtarı Süleyman Sarışın ise" Rekolte düşüklüğümüz yok. Kuru fasulyemiz hiç sulanmadan çeşni türü ile üretiyoruz. Buradan Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyoruz. Mayıs ayında başlıyoruz dikime Haziran ayı ortasına kadar yapıyoruz. Fasulye çapası yapılıyor arada. Hasadımız Eylül ayında başlıyor. Fasulyesini toplayan harmana getirip seriyor. Yaklaşık 1 hafta serilip kuruduktan sonra kimisi çomakla, kimisi traktörle üzerinden geçiyor. İmkânı olanda patozdan geçiriyor. Kuru fasulyemiz şu anda 120 ila 150 lira arasında satılıyor. Taze fasulyemiz ise 80 lira ile 100 lira arasında satılıyor. Fasulyemiz çeşni olduğundan çok tercih ediliyor. Pişirimi de kısa sürede pişer. Mahallemizde 2 Bin 500 dönüm arazide üretiliyor. Her geçen yılda üretim sahamız büyüyor "dedi.

Haberin Devamı

Mahalle sakinlerinden üretici Havva Irmak ise " Harmanda traktörle, elle ve geleneksel usulle eliyoruz. Lezzeti çok güzel. Fasulyemiz bir suda kısa zamanda pişiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'e gidiyor fasulyelerimiz" dedi.