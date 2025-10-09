Turizm cennetinde çehre değişiyor! Artık eski manzaralar olmayacak

Haberin Devamı

Muğla’nın 13 ilçesinde sorumluluk alanındaki yollarda yatırımlarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye’nin en önemli turizm bölgelerinden Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii Atatürk Caddesi ile Kayaköy Mahallesi Hisarönü-Kayaköy yollarında gerçekleştirdiği çalışmalarla bölge trafiğini rahatlatarak ulaşım güvenliğini artırdı.

1. ve 3. etap tamamlandı

Tamamlanan 1. etap Patlangıç-Ovacık çalışmaları kapsamında 2 bin 400 metre PMT serimi, bitümlü temel serimi, binder serimi, 2 bin 100 metre oto korkuluk ve 300 metre bordür imalatı yapıldı. Ortalama yol genişliği 15 metre oldu.

Projenin 3. etabında ise 2 bin 650 metre BSK ve PMT serimi, bin 173 metre oto korkuluk, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, 300 metre motorcu dostu bariyer, 2 bin 730 metre bordür, bin 865 metrekare parke ve 2 bin 550 metre hendek beton kaplama çalışmaları tamamlandı.

Genel proje kapsamında 11 bin metre sıcak asfalt serimi, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, bin 600 metre yağmur suyu hattı ve 6 bin 500 metre çelik oto korkuluk yapımı yer alıyor.

2. ve 4. etap çalışmaları yakında başlayacak

Turizm sezonu nedeniyle ara verilen çalışmaların ardından, Büyükşehir Belediyesi Fethiye İlçesi Ovacık Şehir İçi ve Ölüdeniz-Kayaköy yollarında 2. ve 4. etap yol yapım ve altyapı çalışmalarına Jandarma kontrol noktasından kısa süre içinde yeniden başlayacak. 2.etap kapsamında, Ovacık şehir içi güzergâhında 2 Bin 650 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, sıcak asfalt serimi, istinat duvarı yapımı ve dönel kavşak düzenlemeleri gerçekleştirilecek. Çalışmalar, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla hayata geçiriliyor. 4.etapta ise Ölüdeniz-Kayaköy yolunda yaklaşık 2 bin 500 metre sıcak asfalt çalışması yapılacak. Ayrıca, kaldırım, yağmur suyu hattı, içme suyu hattı ile internet hatlarının altyapı imalatları da projenin kapsamında yer almaktadır. 328 milyon TL yatırım bedeline sahip projenin, 2. ve 4. etapları için 165 milyon 236 bin 590 TL harcanması planlanıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye ve çevresinde yürütülen yatırımların bölge turizmine ve yaşam kalitesine katkı sağlayacağını belirterek, Fethiye’nin sadece Muğla’nın değil, Türkiye’nin de en önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu, hem turizm sezonunda vatandaşları mağdur etmemek, hem de sezon sonrasında yatırımları hızla tamamlamak için planlı bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.