Trabzon'da sır dolu ölüm: 13 yaşındaki Eymen'i sanal oyun mu öldürdü?

Trabzon'da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin, ailesi tarafından evdeki odasında hareketsiz olarak bulundu. Bilgin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun sanal oyun oynadığı ve oyunda ona verilen görevleri yerine getirirken öldüğü ileri sürüldü.





Sabah'ın haberine göre Ortahisar ilçesinde yaşayan Abdulkadir Eymen Bilgin, dün odasındaki kapı kolunda boynunda kuşakla hareketsiz halde bulundu. Ailesi durumu fark etmesiyle 112 acil servise haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ortaokul 3. sınıf öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin'in sanal oyun oynadığı, ona verilen görev nedeniyle kendisini odasında astığı öne sürüldü. Odasında yapılan incelemede sanal oyunda kendisine verilen görevleri yazılı olduğu kâğıtlar bulunduğu iddia edildi. Eymen'in odasında bulunan kâğıtlar ve bilgisayarına incelenmek üzere el konuldu. Abdulkadir Eymen'in cenazesi Çarşıbaşı ilçesi Pınarlı Mahallesi Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.