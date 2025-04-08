Trabzon'da meydana gelen heyelan korkuttu!

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karatepe Mahallesi'nde bugün meydana gelen heyelan sonrasında mahalleye ulaşım sağlayan yolda ve yamaçta büyük kopmalar meydana geldi. Heyelan sonrası mahalleye ulaşım sağlayan yol ulaşıma kapanırken, can kaybı yaşanmadı. Heyelan nedeniyle elektrik ve su nakil hatları büyük zarar görürken, mahalleye elektrik ve su verilemiyor.