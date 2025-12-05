Trabzon'da KPSS şartsız personel alımı! Günde 5 saat yetiyor

Haberin Devamı

Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, adaylarda KPSS puanı şartı aranmayacak. İşe alınacak 1 kadın ve 1 erkek model, yapılacak mülakat sonucuna göre belirlenecek.

Başvuru Şartları Neler? Adayların en az lise mezunu olması gereken kadrolar için belirlenen özel şartlar şu şekilde sıralandı:

Vücut bütünlüğüne sahip olmak.

Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna ve dayanıklılığa sahip olmak.

Göreve başlaması uygun görülen adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu istenecek.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İşe alınacak personeller, 2026 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresiyle sınırlı olmak üzere çalıştırılacak. Çalışma saatleri sınav ve ders programlarıyla uyumlu olacak şekilde günde 5 saati geçmeyecek.

Başvurular Şahsen Yapılacak

Adaylar başvurularını 5 Aralık 2025 - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına şahsen yapacak. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek