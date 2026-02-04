Tosya’da istinat duvarı çöktü, 7 araç zarar gördü

Olay, Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Işık Apartmanı ile Nur Apartmanı’nın arka kısmında yer alan istinat duvarı çöktü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmazken, istinat duvarının çevresinde bulunan 7 araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.