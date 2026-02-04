GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTosya’da istinat duvarı çöktü, 7 araç zarar gördü
HaberlerGündem Haberleri Tosya’da istinat duvarı çöktü, 7 araç zarar gördü

Tosya’da istinat duvarı çöktü, 7 araç zarar gördü

04.02.2026 - 19:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Tosya’da istinat duvarı çöktü, 7 araç zarar gördü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde istinat duvarının çökmesi sebebiyle park halindeki 7 araç zarar gördü.

 

Olay, Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Işık Apartmanı ile Nur Apartmanı’nın arka kısmında yer alan istinat duvarı çöktü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmazken, istinat duvarının çevresinde bulunan 7 araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Güncel Haberler

Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine engel
#Gündem

Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine engel

Meteoroloji'den Muğla için kuvvetli yağış alarmı geldi
#Gündem

Meteoroloji'den Muğla için kuvvetli yağış alarmı geldi

Otomobile çarpan vinç şarampole devrildi 1 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobile çarpan vinç şarampole devrildi 1 kişi yaralandı