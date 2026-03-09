TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ CANLI || 9 Mart 2026 TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...
Muğla'da sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar için kura günü geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 6 bin 417 konut için kura çekimi 9 Mart 2026 Pazartesi günü (bugün) yapılacak. İşte TOKİ Muğla kura çekimi canlı izle linki ve kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açıklanan güncel kura takvimine göre Muğla’daki hak sahibi belirleme süreci 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de başlayacak. Daha önce mart ayının ilk haftası olarak duyurulan çekiliş, teknik güncellemeler nedeniyle ertelenmişti. Yeni takvime göre kura çekimi tek oturumda tamamlanacak.
Kura çekimi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Törende binlerce vatandaşın sosyal konut hayali için hak sahipleri belirlenecek.
6 BİN 417 KONUT İÇİN KURA ÇEKİLECEK
Muğla genelinde inşa edilecek toplam 6 bin 417 sosyal konut için ilçelere göre dağılım da netleşti. Proje kapsamında en fazla konut Menteşe ilçesinde yapılacak.
İlçelere göre konut sayıları şu şekilde:
Menteşe: 5 bin 400 konut
Bodrum: 500 konut
Fethiye: 150 konut
Milas: 200 konut
Seydikemer: 75 konut
Kavaklıdere: 50 konut
Köyceğiz: 42 konut
TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Muğla kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nin resmi YouTube kanalı ile sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.