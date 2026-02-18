GAZETE VATAN ANA SAYFA
TOKİ KIRKLARELİ kura çekilişi: Kırklareli çekilişi yapıldı! 2225 konut asil ve yedek listeler belli oldu

18.02.2026

TOKİ KIRKLARELİ kura çekilişi: Kırklareli çekilişi yapıldı! 2225 konut asil ve yedek listeler belli oldu

TOKİ KIRKLARELİ kura çekiliş sonuçları belli oldu. Merkez, Pınarhisar ve Lüleburgaz gibi ilçelerde yapılacak 2225 konut hak sahibini buldu. 500 bin konut kampanyasında 18 Şubat çekilişi Kırklareli'nde yapıldı. e devlet ve TOKİ canlı yayınında asil ve yedek listeler belirlendi.

Kırklareli TOKİ çekilişi canlı yayınla belli oldu. Kura sonuçları sonrası 2225 konut sahibini buldu. Hak sahibi belirleme kurası sonrası e devlet ve TOKİ resmi internet sitesinde açıklandı.

Dar gelirli vatandaşlar, emekliler, gençler ve engelliler için ayrılan özel kontenjanlarla Kırklareli genelinde yapılacak konutlar için başvurular aylar önce tamamlanmıştı. Bugün gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle birlikte, kimlerin yeni yuvasına kavuşacağı resmiyet kazanacak.

KIRKLARELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?
Kırklareli TOKİ sosyal konut kura çekimi, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11:00 itibarıyla başlayacak. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan çekiliş, noter onayıyla ilerleyecek.

 

Kura heyecanına anlık olarak ortak olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi iletişim kanallarını kullanabilirler. Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

İLÇE İLÇE KIRKLARELİ TOKİ KONUT SAYILARI

Kırklareli genelinde konutların dağılımı, ilçelerdeki talep yoğunluğuna göre şu şekilde planlandı:

1KIRKLARELİMERKEZKIRKLARELİ MERKEZ 640/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ640     
2KIRKLARELİMERKEZKIRKLARELİ MERKEZ İNECE 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ60     
3KIRKLARELİBABAESKİKIRKLARELİ BABAESKİ 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ150     
4KIRKLARELİBABAESKİKIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ60     
5KIRKLARELİDEMİRKÖYKIRKLARELİ DEMİRKÖY 85/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ85     
6KIRKLARELİKOFÇAZKIRKLARELİ KOFÇAZ 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ60IBaşvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur.  
7KIRKLARELİLÜLEBURGAZKIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ600     
8KIRKLARELİLÜLEBURGAZKIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100     
9KIRKLARELİPEHLİVANKÖYKIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100     
10KIRKLARELİPINARHİSARKIRKLARELİ PINARHİSAR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200     
11KIRKLARELİVİZEKIRKLARELİ VİZE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200  

