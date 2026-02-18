TOKİ KIRKLARELİ kura çekilişi: Kırklareli çekilişi yapıldı! 2225 konut asil ve yedek listeler belli oldu

Haberin Devamı

Kırklareli TOKİ çekilişi canlı yayınla belli oldu. Kura sonuçları sonrası 2225 konut sahibini buldu. Hak sahibi belirleme kurası sonrası e devlet ve TOKİ resmi internet sitesinde açıklandı.

Dar gelirli vatandaşlar, emekliler, gençler ve engelliler için ayrılan özel kontenjanlarla Kırklareli genelinde yapılacak konutlar için başvurular aylar önce tamamlanmıştı. Bugün gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle birlikte, kimlerin yeni yuvasına kavuşacağı resmiyet kazanacak.

KIRKLARELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

Kırklareli TOKİ sosyal konut kura çekimi, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11:00 itibarıyla başlayacak. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan çekiliş, noter onayıyla ilerleyecek.

Kura heyecanına anlık olarak ortak olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi iletişim kanallarını kullanabilirler. Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İLÇE İLÇE KIRKLARELİ TOKİ KONUT SAYILARI

Kırklareli genelinde konutların dağılımı, ilçelerdeki talep yoğunluğuna göre şu şekilde planlandı: