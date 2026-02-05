TOKİ KAHRAMANMARAŞ kura sonuçları: 500 bin konut çekilişi yapıldı! Kahramanmaraş asil ve yedek liste belli oldu

Haberin Devamı

TOKİ KAHRAMANMARAŞ kura sonuçları için 5 Şubat 2026 Perşembe günü yapıldı. Bugün yapılacak kura çekimi sonrası 500 bin konut kampanyasında vatandaşların konut sahibi olmak için resmi asil ve yedek listeleri belli oldu. TOKİ resmi sayfası ve e devlet'ten Kahramanmaraş asil ve yedek isim listeleri açıklandı.

Kahramanmaraş TOKİ konutları için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekimi günü geldi. Bugün yapılacak kura çekimi sonrasında asil ve yedek hak sahiplerini gösteren TOKİ kura sonuçları ve isim listesi resmi kanallar üzerinden erişime açılacak.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ'TA 8 BİN 195 KONUT İNŞA EDİYOR

500 bin konut projesi kapsamında TOKİ Kahramanmaraş'ta 8 bin 195 konut hayata geçirecek. Kura için başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ'nin web sitesinden yayınlandı.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURASI NE ZAMAN?

Takvim kapsamında TOKİ Kahramanmaraş kurası, 5 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

Haberin Devamı

TOKİ Resmi İnternet Sitesi

e-Devlet Kapısı

Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ