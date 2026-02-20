TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI TAM LİSTE || 20 Şubat 2026 TOKİ Adana sonuçları... İşte asil ve yedek listeler...
Adanalıların heyecanla beklediği TOKİ kura çekimi yapıldı. Binlerce başvuru sahibi, TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi ve hak sahipliği durumunu öğrenmek için bekliyordu. Sonular açıklandı. Peki TOKİ Adana kura sonuçları isim listesine nasıl erişilir? TOKİ Adana kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte binlerce kişinin merakla beklediği soruların yanıtları...
Türkiye genelinde merakla beklenen TOKİ Adana kura çekimleri tamamlandı. Sosyal konut projelerinde hak sahiplerinin belirlendiği çekiliş, bugün saat 11.00’de Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kura sonuçlarına göre, asil ve yedek hak sahipleri artık T.C. kimlik numarası ile kendi durumlarını kolayca sorgulayabiliyor.
TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adana’da TOKİ konutları için kura sonuçlarına erişim iki resmi kanal üzerinden sağlanıyor:
TOKİ Resmi Web Sitesi: Adana illeri için açılan “Kura Sonuçları” bölümünden tam isim listesine ulaşılabiliyor.
e-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak hak sahipliği bilgisi anında görüntülenebiliyor.
Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, asil ve yedek listede yer alan hak sahipleri, ödeme ve sözleşme süreçlerine hızlıca başlayabiliyor.
ADANA TOKİ KONUTLARI İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
Adana genelinde yapılacak konutlar, ilçelere göre şöyle dağılıyor:
Merkez: 9.700 konut
Aladağ: 200 konut
Ceyhan: 600 konut
Feke: 200 konut
İmamoğlu: 200 konut
Karaisalı: 300 konut
Karataş: 300 konut
Kozan: 150 konut
Pozantı: 200 konut
Saimbeyli: 150 konut
Tufanbeyli: 200 konut
Yumurtalık: 200 konut
Bu dağılım, Adana’nın her ilçesinde uygun konut imkanını sağlayarak sosyal konut ihtiyacına büyük katkı sunuyor.
ADANA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde, uygun ödeme koşulları dikkat çekiyor:
İstanbul’da taksitler: 7.313 TL’den başlıyor
Diğer illerde taksitler: 6.750 TL’den başlıyor
Konut satış bedeli: 1 milyon 800 bin TL’den başlıyor
Ödeme planı: Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satış