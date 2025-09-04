GAZETE VATAN ANA SAYFA
Tokat'ta yem bitkisi çeşitliliği arttı: Sorgum-sudan otu çiftçinin yüzünü güldürdü

04.09.2025 - 10:48
Tokat'ın Pazar ilçesinde ikinci ürün olarak ekilen sorgum-sudan otu, yüksek verimi ve besleyici kalitesiyle hem çiftçinin gelirini hem de hayvancılığın kaba yem ihtiyacını karşılıyor.

İlçeye bağlı Dereköy köyünde üretici Kasım Gezgin, arpa hasadının ardından tarlasına ikinci ürün olarak sorgum-sudan otu ekti.

Hasat olgunluğuna ulaşan ürün, bölgedeki hayvancılık sektörü için önemli bir silajlık yem kaynağı olarak dikkat çekiyor.

Yüksek verimi ve besleyici kalitesiyle bilinen sorgum-sudan otu, çiftçinin hem gelirini artırıyor hem de hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılıyor. Sorgum-sudan otu üretimi, yörede yem bitkisi çeşitliliğinin artmasına ve sürdürülebilir hayvancılığa katkı sağlıyor.

