Tokat'ta yem bitkisi çeşitliliği arttı: Sorgum-sudan otu çiftçinin yüzünü güldürdü

İlçeye bağlı Dereköy köyünde üretici Kasım Gezgin, arpa hasadının ardından tarlasına ikinci ürün olarak sorgum-sudan otu ekti.

Hasat olgunluğuna ulaşan ürün, bölgedeki hayvancılık sektörü için önemli bir silajlık yem kaynağı olarak dikkat çekiyor.

Yüksek verimi ve besleyici kalitesiyle bilinen sorgum-sudan otu, çiftçinin hem gelirini artırıyor hem de hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılıyor. Sorgum-sudan otu üretimi, yörede yem bitkisi çeşitliliğinin artmasına ve sürdürülebilir hayvancılığa katkı sağlıyor.