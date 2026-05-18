Tokat’ta sel alarmı! Alınan tedbirler masaya yatırıldı

Tokat’ın Turhal ilçesinde, kent genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Tokat Valisi Abdullah Köklü’nün yanı sıra AFAD yetkilileri, belediye ekipleri, DSİ temsilcileri ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda özellikle Yeşilırmak Havzası’nda artan su debisi, taşkın riski bulunan bölgeler ve sahada yürütülen çalışmalar ele alındı. İl genelinde ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtilirken, riskli bölgelerde iş makineleri ve personelin hazır bekletildiği öğrenildi. Bazı köylerde ise tedbir amaçlı tahliye ve güvenlik önlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Tokat Valisi Abdullah Köklü, vatandaşların resmi kurumların uyarılarını dikkate almasını istedi. Kent genelinde tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını belirten Köklü, can ve mal kaybının yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan bölgede yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle dere yatakları ve taşkın riski bulunan alanlarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.