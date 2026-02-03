Tokat'ta ırmak taştı, üretim alanları sular altında kaldı!

Tokat'ın Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinden geçen Çekerek Irmağı, yoğun kar erimesi ve etkili olan yağışlar nedeniyle debisinin artması sonucu taştı. Irmağın taşmasıyla birlikte Yeşilyurt ilçesi Çırdak Mahallesi ile Sulusaray ilçesi Fatih Mahallesi'nde çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.





Bölge sakinlerinden Özer Çağlayan daha önce bu ölçekte bir taşkınla karşılaşmadıklarını ifade ederek, "Son 30 yıldır bu şekilde memlekete ne kar ne de yağmur yağıyordu. Bu sene son 30 yılın doğal afeti yaşandı. Ahır, ev ve samanlıkları sel suları bastı" dedi.