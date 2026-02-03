GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTokat'ta ırmak taştı, üretim alanları sular altında kaldı!
HaberlerGündem Haberleri Tokat'ta ırmak taştı, üretim alanları sular altında kaldı!

Tokat'ta ırmak taştı, üretim alanları sular altında kaldı!

03.02.2026 - 11:48Güncellenme Tarihi:
Tokat'ta ırmak taştı, üretim alanları sular altında kaldı!

Tokat'ta eriyen kar ve yağışlarla taşan Çekerek Irmağı tarım arazilerine zarar verdi.

Tokat'ın Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinden geçen Çekerek Irmağı, yoğun kar erimesi ve etkili olan yağışlar nedeniyle debisinin artması sonucu taştı. Irmağın taşmasıyla birlikte Yeşilyurt ilçesi Çırdak Mahallesi ile Sulusaray ilçesi Fatih Mahallesi'nde çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

Tokatta ırmak taştı, üretim alanları sular altında kaldı

Bölge sakinlerinden Özer Çağlayan daha önce bu ölçekte bir taşkınla karşılaşmadıklarını ifade ederek, "Son 30 yıldır bu şekilde memlekete ne kar ne de yağmur yağıyordu. Bu sene son 30 yılın doğal afeti yaşandı. Ahır, ev ve samanlıkları sel suları bastı" dedi.

Güncel Haberler

Sinop’a yatırım hamlesi: 18 kamu projesi hayata geçiyor
#Gündem

Sinop’a yatırım hamlesi: 18 kamu projesi hayata geçiyor

2800 rakımda 2,5 saatlik zorlu tırmanış: Trabzon’da ilk kez dağ kayağı yapıldı!
#Gündem

2800 rakımda 2,5 saatlik zorlu tırmanış: Trabzon’da ilk kez dağ kayağı yapıldı!

Giresun'da genç kadın işi öğrendi devlete başvurdu! Aldığı destekle kendi tesisini kurdu
#Ekonomi

Giresun'da genç kadın işi öğrendi devlete başvurdu! Aldığı destekle kendi tesisini kurdu