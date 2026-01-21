TOKAT TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi yapıldı! Tokat Asil ve yedek listeler belli oldu
Tokat TOKİ kura sonuçları 21 Ocak 2026 Çarşamba günü yapıldı. 500 bin konut kampanyası için kura çekimi yapılan iller arasında Tokat da dahil oldu. Asil ve yedek listelerin belli olduğu çekilişle birlikte Tokat genelinde yapılacak 3 bin 392 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Tokat kura çekimi sonuçları...
Kura çekimi yapılan ve 500 bin konut kampanyasında en çok merak edilen illerin başında gelen Tokat'ta 3 bin 392 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Sonuçları öğrenmek isteyen Tokatlı vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesinden kura çekim sonuçlarını ve listelerini öğrenmek için harekete geçti.
Tokat TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı
TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Tokat genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri, ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.
TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/
e-Devlet: https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama
TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Tokat’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:
İlçe
Konut Sayısı
Kura Sonucu
Merkez
1.130
Tokat Merkez Kura Sonucu Öğren
Almus
140
Almus Kura Sonucu Öğren
Artova
100
Artova Kura Sonucu Öğren
Başçiftlik
100
Başçiftlik Kura Sonucu Öğren
Erbaa
600
Erbaa Kura Sonucu Öğren
Erbaa (Tanoba)
47
Erbaa (Tanoba) Kura Sonucu Öğren
Niksar
250
Niksar Kura Sonucu Öğren
Pazar
75
Pazar Kura Sonucu Öğren
Reşadiye
250
Reşadiye Kura Sonucu Öğren
Sulusaray
100
Sulusaray Kura Sonucu Öğren
Turhal
300
Turhal Kura Sonucu Öğren
Yeşilyurt
100
Yeşilyurt Kura Sonucu Öğren
Zile
200
Zile Kura Sonucu Öğren
TOPLAM
3.392
—
Tokat TOKİ konutlarının ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projeleri %10 peşinat ve 240 aya (20 yıl) vade ile ödenebiliyor.
Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan