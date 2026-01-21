GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTOKAT TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi yapıldı! Tokat Asil ve yedek listeler belli oldu
HaberlerGündem Haberleri TOKAT TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi yapıldı! Tokat Asil ve yedek listeler belli oldu

TOKAT TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi yapıldı! Tokat Asil ve yedek listeler belli oldu

21.01.2026 - 15:24Güncellenme Tarihi:
TOKAT TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi yapıldı! Tokat Asil ve yedek listeler belli oldu

Tokat TOKİ kura sonuçları 21 Ocak 2026 Çarşamba günü yapıldı. 500 bin konut kampanyası için kura çekimi yapılan iller arasında Tokat da dahil oldu. Asil ve yedek listelerin belli olduğu çekilişle birlikte Tokat genelinde yapılacak 3 bin 392 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Tokat kura çekimi sonuçları...

Haberin Devamı

Kura çekimi yapılan ve 500 bin konut kampanyasında en çok merak edilen illerin başında gelen Tokat'ta 3 bin 392 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Sonuçları öğrenmek isteyen Tokatlı vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesinden kura çekim sonuçlarını ve listelerini öğrenmek için harekete geçti.

Tokat TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Tokat genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri, ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKAT TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi yapıldı Tokat Asil ve yedek listeler belli oldu

TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/

e-Devlet: https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Tokat’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

İlçe

Konut Sayısı

Kura Sonucu

Merkez

1.130

Tokat Merkez Kura Sonucu Öğren

Almus

140

Almus Kura Sonucu Öğren

Artova

100

Artova Kura Sonucu Öğren

Başçiftlik

100

Başçiftlik Kura Sonucu Öğren

Erbaa

600

Erbaa Kura Sonucu Öğren

Erbaa (Tanoba)

47

Erbaa (Tanoba) Kura Sonucu Öğren

Niksar

250

Niksar Kura Sonucu Öğren

Pazar

75

Pazar Kura Sonucu Öğren

Reşadiye

250

Reşadiye Kura Sonucu Öğren

Sulusaray

100

Sulusaray Kura Sonucu Öğren

Turhal

300

Turhal Kura Sonucu Öğren

Yeşilyurt

100

Yeşilyurt Kura Sonucu Öğren

Zile

200

Zile Kura Sonucu Öğren

TOPLAM

3.392

Tokat TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projeleri %10 peşinat ve 240 aya (20 yıl) vade ile ödenebiliyor.

Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Güncel Haberler

TÜİK verileri açıkladı: Batman'da konut satışları patladı! Aralık ayında rekor artış
#Gündem

TÜİK verileri açıkladı: Batman'da konut satışları patladı! Aralık ayında rekor artış

TOKAT TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi yapıldı! Tokat Asil ve yedek listeler belli oldu
#Gündem

TOKAT TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi yapıldı! Tokat Asil ve yedek listeler belli oldu

Türk yöneticiye global görev
#Çalışma Hayatı

Türk yöneticiye global görev