TOKAT TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi yapıldı! Tokat Asil ve yedek listeler belli oldu

Kura çekimi yapılan ve 500 bin konut kampanyasında en çok merak edilen illerin başında gelen Tokat'ta 3 bin 392 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Sonuçları öğrenmek isteyen Tokatlı vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesinden kura çekim sonuçlarını ve listelerini öğrenmek için harekete geçti.

Tokat TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı



TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Tokat genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri, ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/

e-Devlet: https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Tokat’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Kura Sonucu Merkez 1.130 Tokat Merkez Kura Sonucu Öğren Almus 140 Almus Kura Sonucu Öğren Artova 100 Artova Kura Sonucu Öğren Başçiftlik 100 Başçiftlik Kura Sonucu Öğren Erbaa 600 Erbaa Kura Sonucu Öğren Erbaa (Tanoba) 47 Erbaa (Tanoba) Kura Sonucu Öğren Niksar 250 Niksar Kura Sonucu Öğren Pazar 75 Pazar Kura Sonucu Öğren Reşadiye 250 Reşadiye Kura Sonucu Öğren Sulusaray 100 Sulusaray Kura Sonucu Öğren Turhal 300 Turhal Kura Sonucu Öğren Yeşilyurt 100 Yeşilyurt Kura Sonucu Öğren Zile 200 Zile Kura Sonucu Öğren TOPLAM 3.392 —

Tokat TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projeleri %10 peşinat ve 240 aya (20 yıl) vade ile ödenebiliyor.

Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle: