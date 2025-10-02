TOGEMDER 20’nci yılında ‘Hayat Ağacı’ logosunu tanıttı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 2005 yılında kurulan Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), 20’nci yılında yeni logosunu ve gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Kurulduğu günden bu yana eğitim burslarından sağlık ve gıda yardımlarına, afet desteklerinden kadın ve çocuklara yönelik sosyal projelere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüten TOGEMDER, bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle on binlerce kişiye ulaştı. 20’nci yıla özel tasarlanan Hayat Ağacı logosu ise ‘iyilik için birleşen yüzlerce eli’ ve ‘kökleriyle geçmişi, dallarıyla geleceği’ simgeliyor. Derneğin hem geçmişini hem de geleceğe uzanan vizyonunu yansıtan logo, TOGEMDER’in yeni dönem yolculuğunu temsil ediyor. Bu kapsamda düzenlenen programa Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TOGEMDER Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören de katıldı.

TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, tanıtımda yaptığı konuşmada Gazze’ye ulaşmaya çalışan aktivistlere değinerek, “Bugün özel bir gün. Hepimizin aklı, gönlü, kulağı Gazze'de. Yerli ve yabancı aktivistler deniz yoluyla Gazze'ye ulaşmaya çalışıyorlar. İnsani yardımları, orada katliama uğrayan bebeklere mamaları, bezleri, bir çorba yapılacak ürünleri yetiştirmek için yoldalar. Gece muhtemelen hepiniz sabaha kadar bu olayları takip ettiniz. Biz buradan bu vesileyle Gazze'de bulunan, yolda bulunan bütün aktivist kardeşlerimize, yerli, yabancı, insan olmanın gereği için yollara düşen bütün kardeşlerimize dualarımızı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Dualarımız onlarla inşallah yakın zamanda iyi haberlerini alırız” dedi.

‘ATILAN ADIM SADECE BİR DERNEĞİN DEĞİL, BİR İYİLİK YOLCULUĞUNUN BAŞLANGICIYDI’

Sekmen, “TOGEMDER bundan 20 yıl önce 2005 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde doğdu. Atılan adım sadece bir derneğin değil, aslında bir iyilik yolculuğunun başlangıcıydı. O gün bir çift el umutla yola çıktı. Biliyoruz ki dünyanın her köşesinde yardıma muhtaç insanlar vardır ve ne yazık ki hep de olacaktır. Ama biz aynı zamanda şunu da biliyoruz, onların yardımına koşacak bir çift el, bir yürek, bir nefes de her zaman olacaktır. İşte bizim yolculuğumuz böyle bir inançla başladı” diye konuştu.

‘HER PROJEMİZDE DOĞADAN, HAYATTAN İLHAM ALDIK’

Eski logoda bulunan iki elin yardıma koşan insanı temsil ettiğini belirten Sekmen, “20 yıl boyunca elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. İhtiyaç sahiplerine sadece el uzatmadık. Onların acılarını paylaştık, yaralarına merhem olduk, yüzlerindeki tebessüme vesile olduk. Zamanla gördük ki o bir çift el yüzlerce, binlerce ele dönüştü. Bugün TOGEMDER binlerce gönüllüsüyle kocaman bir iyilik ailesi oldu. Biz sadece gıda, eğitim, sağlık desteği vermedik. Biz “hayat kutsaldır” dedik, “can kutsaldır” dedik. Biz çaresiz bir annenin doğasında, bir çocuğun gülümsemesinde, bir yaşlının minnet dolu bakışında büyüdük. Her projemizde doğadan, hayattan ilham aldık. Geleceğimizin simgelerinden biri olan hayat ağacına yaslandık. Çünkü hayat ağacı kökleriyle geçmişimizi, dallarıyla geleceğimizi, yapraklarıyla iyiliği temsil ediyordu. Kurucumuz sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin önceliğinde başlayan sıfır atık hareketini ilke edinerek doğaya ve insana birlikte sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İYİLİK KALPTE GİZLİDİR VE BİZ O KALPLERE DOKUNMAYA KARARLIYIZ’

Sekmen, “Hayata geçirdiğimiz her projede ihtiyaç sahiplerinin kişiliğine, gururuna ve mahremiyetlerine büyük saygı duyuyoruz. Çünkü hükümde bu sizin için daha hayırlıdır buyuruluyor. Çalışmalarımızı yansıttığımız paylaşımlarda yardım alanların yüzlerini bu nedenle gizliyoruz. Unutmayalım ki yaptığımız her yardım sadece bir eve girmek değil, bir kalbe dokunmak, bir gönülde yer edinmektir. Biz biliyoruz ki iyilik kalpte gizlidir ve biz o kalplere dokunmaya kararlıyız. Bugün bu büyük yolculuğun yeni bir adımını atıyoruz. Yeni gönüllülerimizle, yeni umutlarımızla büyüyen derneğimiz için yeni bir logo hazırladık. Bu logoda iyilik için bir araya gelen yüzlerce eli ve mücadelemizin kalbinde yer alan hayat ağacını birleştirdik. Artık logomuz iyiliğin görsel bir ifadesi olacak, iyilik kavramı ile hafızalara kazınacaktır. Onu görenler burada bir iyilik olmuş, buradan iyi insanlar geçmiş diyecekler” dedi.