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Terörist Zafer Akgün nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

08.07.2023 - 10:23 |
Terörist Zafer Akgün nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayının sonlarında Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile gerçekleştirilen operasyonda söz konusu terörist grup etkisiz hale getirildi.

İncelemelerin ardından etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve Mehmetçik’e yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu tespit edildi.

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Terörist Zafer Akgün nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi

Terörist Zafer Akgün nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi