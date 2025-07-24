Tempomat nedir, ne işe yarar? Tempomat nasıl çalışır? Çalışmayan tempomat nasıl düzeltilir?
Tempomat, aracınızı kontrol etmek için temel donanım olan hız sabitleyici, uzun mesafelerde hızı otomatik olarak dengeler. Genellikle hız sınırlayıcı ile karıştırılan hız sabitleyici, aynı işlevlere sahip değildir. Hız sabitleyici tempomat, sürücünün aracının hızını otomatik olarak ayarlamasını sağlayan bir sürücü yardım sistemi olmaktadır.
Tempomat nedir?
Tempomat, kaydedilmiş olan hızı korumak adına aracı kendiliğinden hızlandırmak anlamına geliyor. Aynı zamanda frenleme işlemi de yapıyor. Örnek verecek olursak, sollamak amacı ile hoşlandığınız zaman kayıtlı olan hız silinmez.
Bu noktada sollama yapıldıktan sonra ayağınız gaz pedalından çekildikten sonra da tempomat tekrardan kayıtlı hızı ayarlamaktadır. Tempomatı, tempomat kolu aracılığıyla kumanda edebilirsiniz. Kontrolü de araç modeline göre genelde direksiyon simidi solunda yer alan bir anahtara ya da direksiyon simidine takılan bir kumanda olmaktadır.
Seyir kontrolü sembolü ise, programlanan hızı gösteren bir ok bulunan bir kadranı temsil eder. Seyir kontrolünün kullanımı çok özel yol koşullarında mümkündür. Hız sabitleyicinizi departman, otoyol veya ulusal tip yollarda akan trafiğe sahip uzun düz hatlarda açmanız şiddetle tavsiye edilir.
Tempomat ne işe yarar?
Genelde seyir kontrolünün kullanımı çok özel yol koşullarında mümkündür. Hız sabitleyicinizi departman, otoyol veya ulusal tip yollarda akan trafiğe sahip uzun düz hatlarda açmanız şiddetle tavsiye edilir.
Karayolu trafiğinin genelde yoğun olduğu yerleşim alanlarındadır.
Mevcut yol kullanıcılarının çeşitliliğinden bahsetmiyorum dolayı bisikletçiler, yayalar, kamyonlar, otobüsler yokuş aşağı bir yolda, sürücü fren yapma eğiliminde olacağı için tempomat, fiilen devre dışı bırakacaktır. Kaygan bir yolda sürücü aracının kontrolünü kaybedebilir, b6 noktada tempomat devreye girmektedir.
Bazı araç modellerinin çekiş kontrol sisteminin, çok virajlı bir yolda tahrik tekerleklerinin yola yeterince tutunmaması durumunda da tempomatı otomatik olarak devre dışı bıraktığı da unutulmamalıdır. Sürücü sık manevralar yapmakla yükümlüdür: vites değiştirme, hızlanma ve frenleme gibi durumlarda tempomatın işlevsel özellikleri olmaktadır.
Tempomat nasıl çalışır?
Sürücü, istenen hızı programlayarak tempomatı etkinleştirir. Hız sensörü, hız ayar noktasını motor kontrol ünitesine gönderir. Aynı zamanda hız sensörü gaz pedalı görevini üstlenir ve motor devrini programlanan hıza göre sürekli olarak ayarlar.
Gaz kablosu olmayan daha yeni araçlarda, hız sensörü gaz kelebeği kontrol mikro motorunu kontrol eder. Seyir kontrolü kontrolleri genellikle, çalıştırılacak birkaç düğmeyle direksiyon simidinde veya söz konusu direksiyon simidinin solundaki bir comodo üzerinde bulunmaktadır.
Regülatör üzerinde bulunan komutlar araç modellerine göre değişiklik göstermektedir. Tempomat çalıştırmak için genellikle "set" düğmesine basmak ve art arda basarak istenen hızı (110, 120, 130 km/s) girmek yeterlidir, ardından vites kutusu tipine bağlı olarak sistem çalışmaktadır.
Tempomat çalışmıyor ise nasıl düzeltirim?
Tempomat sisteminiz çalışmıyorsa, aşağıdaki kontrolleri yaparak sorunu tespit edebilirsiniz:
- Fren lambalarını kontrol edin: Frene bastığınızda fren lambalarının yandığından emin olun. Arızalı bir fren anahtarı veya lambası, tempomatın devreye girmesini engelleyebilir.
- Sigortaları inceleyin: Araç kılavuzundaki tempomat veya ECM (Motor Kontrol Modülü) sigortalarını bulun. Multimetre ile sağlamlık kontrolü yapın; atmışsa yenisiyle değiştirin.
- OBD cihazı kullanın: Bir OBD (On-Board Diagnostics) cihazı ile arıza kodlarını okuyun. Sensör veya modül kaynaklı sorunlar tespit edilebilir.
- Debriyaj anahtarını kontrol edin (manuel vitesli araçlar için): Arızalı veya yanlış hizalanmış bir debriyaj anahtarı, tempomatın çalışmasını engelleyebilir.
- Spiral kablo ve bağlantıları inceleyin: Özellikle direksiyondaki diğer düğmeler (korna, ses kontrolü gibi) çalışmıyorsa, spiral kablo veya kablolarda kopukluk olabilir.