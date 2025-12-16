GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTekirdağ'da kriz fırsat oldu! Patlayan suda aracını yıkadı
HaberlerGündem Haberleri Tekirdağ'da kriz fırsat oldu! Patlayan suda aracını yıkadı

Tekirdağ'da kriz fırsat oldu! Patlayan suda aracını yıkadı

16.12.2025 - 11:45Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Tekirdağ'da kriz fırsat oldu! Patlayan suda aracını yıkadı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su borusu patladı.

Patlama sonrası yola yoğun miktarda su akarken, bir vatandaşın aracını fışkıran su altında yıkadığı anlar kameraya yansıdı.
Çerkezköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su borusu patladı. Uzun süre müdahale edilmemesi nedeniyle yolda su birikintileri oluşurken, dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir vatandaş, akan suyu fırsata çevirerek aracıyla defalarca suyun içinden geçip aracını yıkadı. O anlar ise kameraya yansıdı. Öte yandan, su borusundaki arızaya ekiplerin daha sonra müdahale ettiği öğrenildi.

Güncel Haberler

Ülker’de üst düzey atama
#Çalışma Hayatı

Ülker’de üst düzey atama

İnternetten izlediği videolarla öğrendi, evinin odasını atölyeye çevirdi! Ürettikleri kapış kapış satılıyor
#Gündem

İnternetten izlediği videolarla öğrendi, evinin odasını atölyeye çevirdi! Ürettikleri kapış kapış satılıyor

Dr. Mehmet Kasapoğlu: Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi!
#Gündem

Dr. Mehmet Kasapoğlu: Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi!