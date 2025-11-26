Tekirdağ'da feci kazadan mucize kurtuluş: Karı koca takla atan araçtan sağ salim çıkarıldı
Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde yolcu minibüsüyle çarpışan pikap kamyonet, takla atarak boş arsanın bahçesine uçtu. Kazada yaralanan genç çift, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası araçtan sağ salim yaralı çıkarıldı.
Kaza, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Marmaracık yönünden Çorlu istikametine seyreden F.K. idaresindeki pikap kamyonet ile A.B.S. yönetimindeki yolcu minibüsü çarpıştı.
Çarpışma sonrası sürücüsünün kontrolünden çıkan pikap kamyonet, yoldan çıkıp takla atarak boş bir arsanın bahçesine savruldu. Ters dönen araçta mahsur kalan yaralılar için itfaiye ve ambulans ekibi talep edildi.
İtfaiyenin yoğun çabası sonuç verdi
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası F.K. ve yanında bulunan eşi E.K., araçtan yaralı çıkarıldı. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.
Kaza mahallini terk edip tekrar geri dönmüş
Öte yandan kaza mahallini terk edip tekrar olay yerine dönen minibüs şoförü A.B.S. ise, "Ben yolumda giderken birden araç sol tekerleğe çarpıp ‘pat’ etmesiyle beraber döndü. Ben de sonra yolcuyu bırakıp hemen döndüm geldim" diye konuştu.