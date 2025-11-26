Tekirdağ'da feci kazadan mucize kurtuluş: Karı koca takla atan araçtan sağ salim çıkarıldı

Haberin Devamı

Kaza, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Marmaracık yönünden Çorlu istikametine seyreden F.K. idaresindeki pikap kamyonet ile A.B.S. yönetimindeki yolcu minibüsü çarpıştı.

Çarpışma sonrası sürücüsünün kontrolünden çıkan pikap kamyonet, yoldan çıkıp takla atarak boş bir arsanın bahçesine savruldu. Ters dönen araçta mahsur kalan yaralılar için itfaiye ve ambulans ekibi talep edildi.

İtfaiyenin yoğun çabası sonuç verdi

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası F.K. ve yanında bulunan eşi E.K., araçtan yaralı çıkarıldı. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza mahallini terk edip tekrar geri dönmüş

Öte yandan kaza mahallini terk edip tekrar olay yerine dönen minibüs şoförü A.B.S. ise, "Ben yolumda giderken birden araç sol tekerleğe çarpıp ‘pat’ etmesiyle beraber döndü. Ben de sonra yolcuyu bırakıp hemen döndüm geldim" diye konuştu.