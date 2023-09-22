Tck 106 Tehdit Suçu Nedir? Tck 106 Cezası Nedir?

Madde 106'ya göre tehdit, bir başkasını, kendi ya da yakını olan bir kişinin hayatına, vücut ya da cinsel dokunulmazlığına yönelik saldırı ile tehdit eden kişiler ceza işlemiş olurlar. Tehdit eden kişiye altı yıldan başlayarak iki yıla kadar hapis cezası verilir. Mal varlığı ile büyük bir zarara uğratılacağına ya da kötülük edeceğine dair söylemler ile mağdur şikayeti üzerine suçluya altı aya kadar hapis cezası ya da adli para cezası verilir.

TCK 106 Cezası Nedir?

TCK 106 cezası tehdit cezası olarak bilinir. Eğer kişiler kendilerine ya da yakınlarına bir tehdit geldiğine şahit olurlarsa şikayette bulunarak bu kişilerin ceza almasını sağlayabilirler. Tehdidin özel işaretlerle, mektupla, silahla ya da birden fazla kişi ile gerçekleştirilmesi cezaya tabidir. Tehdit amacı ile kasten öldürme, mal varlığına zarar verme ve yaralama da ceza unsurları arasındadır.

Tehdit Suçunun Unsurları Nelerdir?

Tehdit suçu çoğu durumda suçun unsurunu veya niteliğini oluşturur. Yağma, cinsel saldırı, konut dokunulmazlığının ihlali, çocukların cinsel istismarı ya da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma tehdit suçlarının arasında kabul edilir. TCK 106. maddeye göre tehdit suçu genel ve tamamlayıcı bir suç olarak kabul edilir. Tehdit suçu başka bir suçun unsuru veya cezayı ağırlaştırıcı halini oluşturursa da kişi sadece özel suçtan ceza alır. Bu durumda tehdit suçundan ötürü ceza almaz.

Tehdit Suçunun Cezası

Basit tehdit suçunda kişilere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Basit tehdit suçlarının arasına 'sana hesap soracağım, sen görürsün, erkeksen gel görüşelim' gibi sözel tehditler girer. Nitelikli suçlarda ise mağdura ciddi tedirginlik verilir ve patlayıcı maddeler, saldırı, ateşli silahlar ile tehdit olur. Bu durumda da suçluya iki yıldan beş yıla kadar ceza verilir. Eğer tehdit suçu kişi tarafından mektup ya da özel notlar ile işlenirse bu da nitelikli tehdide girer.