Tavşanlı’ya mart ayında kar sürprizi

Akşam saatlerinde aniden bastıran soğuk hava, kısa sürede yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Üyücek köyü başta olmak üzere bazı bölgelerde yoğunlaşan yağış sonrası kısa sürede beyaz örtü oluştu. Baharın gelişiyle çiçek açmaya hazırlanan ağaçlar ve ekili araziler kar altında kaldı.

Mart ortasında gelen bu sürpriz yağış, bölge halkı ve tarımla uğraşan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kış aylarında beklenen yağışın yeterince olmamasından endişe duyan üreticiler, yağan karın toprağa önemli bir nem kazandıracağını ve ekinler için adeta "can suyu" olacağını ifade etti.

Öte yandan köy yollarında ulaşımın aksamaması için yetkililer teyakkuzda beklerken, kar yağışının gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.