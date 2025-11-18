Taşova’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, M.T.B'nin (31) kullandığı 48 ARM 707 plakalı otomobil, Dutluk köyü mevkiinde aynı yönde önünde seyreden İ.E (57) yönetimindeki 05 HC 227 plakalı hafriyat kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan G.T (30) ve F.E (75) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.E, buradaki ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.