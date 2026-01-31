GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTarsus'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Tarsus'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tarsus'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

31.01.2026 - 01:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)

Tarsus'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kardeş Langen Bulvarı'nda meydana geldi. Y.B. idaresindeki 33 BAN 492 plakalı otomobil ile K.C. yönetimindeki 33 BAY 119 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan hafif ticari araçta yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneyle kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel Haberler

Tipide mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu
#Gündem

Tipide mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu

Otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tarsus'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
#Gündem

Tarsus'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı