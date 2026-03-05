Tarsus Belediye personeline 91 bin liralık promosyon ödemesi yapılacak

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, banka yetkilileriyle 3 yıllık promosyon sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, "Bu yıl yaptığımız anlaşma kapsamında promosyon tutarı üç yıllık süre için 91 bin Türk Lirası oldu. Tüm çalışan personel arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bu süreç onların bütçesine de katkı sağlayacaktır" dedi.

Sözleşmenin belediye çalışanları için önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Boltaç, anlaşmanın hem memur hem de kadrolu işçileri kapsadığını kaydetti.

Üç yıl süreyle geçerli olacak promosyon anlaşmasının, belirlenen takvim doğrultusunda çalışanların hesaplarına yatırılacağı öğrenildi.