Haberin Devamı

Çiftçiler için büyük önem taşıyan tarımsal destek ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak çiftçilerin T.C. kimlik numaralarına göre hesaplara yatırılır. Bu ödemeler, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlarken, aynı zamanda çiftçilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefler. Mazot ve gübre desteği de bu desteklerin en kritik kalemlerinden biridir ve tarım sektörünün temel girdileri olan bu malzemelerin maliyetini düşürerek çiftçinin üretim kapasitesini artırmayı amaçlar.

Bu destek ödemelerinin sorgulama süreci, e-Devlet platformu üzerinden son derece şeffaf ve erişilebilir bir şekilde yürütülür. Çiftçiler, kişisel bilgilerinin güvencesi altında, sadece T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile kendilerine ait mazot ve gübre destekleme ödemelerinin durumunu kolayca öğrenebilir. Bu sayede, desteklerin hesaplarına yatıp yatmadığı, ne kadar ödeme alacakları gibi bilgilere anında ulaşabilir ve planlamalarını bu doğrultuda yapabilir.

T.C. kimlik no ile mazot gübre desteği sorgulama nasıl yapılır?

Mazot ve gübre desteği sorgulaması yapmak, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı olan çiftçiler için artık oldukça basit bir işlemdir. Bu süreci tamamlamak için izlemeniz gereken adımlar şunlar:

e-Devlet şifresi edinin: Eğer bir e-Devlet şifreniz yoksa, size en yakın PTT şubesine giderek T.C. kimlik kartınızla birlikte şifre edinebilirsiniz. Bu şifre, tüm e-Devlet hizmetlerine erişiminizi sağlar. Eğer mevcut e-Devlet şifrenizi unuttuysanız, şuradaki bağlantıdan yeni şifrenizi edinin.

Eğer bir e-Devlet şifreniz yoksa, size en yakın PTT şubesine giderek T.C. kimlik kartınızla birlikte şifre edinebilirsiniz. Bu şifre, tüm e-Devlet hizmetlerine erişiminizi sağlar. Eğer mevcut e-Devlet şifrenizi unuttuysanız, bağlantıdan yeni şifrenizi edinin. e-Devlet sistemine giriş yapın: Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan e-Devlet Kapısı'na (turkiye.gov.tr) gidin. Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan " Giriş Yap " butonuna tıklayarak T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan e-Devlet Kapısı'na (turkiye.gov.tr) gidin. Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan " " butonuna tıklayarak T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın. ÇKS ekranına erişin: Sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna " Çiftçi Kayıt Sistemi " yazın. Arama sonuçlarında çıkan ilgili hizmete tıklayarak ÇKS ekranına yönlendirileceksiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna " " yazın. Arama sonuçlarında çıkan ilgili hizmete tıklayarak ÇKS ekranına yönlendirileceksiniz. Destekleme ödemelerinizi sorgulayın: ÇKS ekranında yer alan menülerden, destekleme ödemeleriyle ilgili bölüme gidin. Bu bölümde, T.C. kimlik numaranızla ilişkilendirilmiş olan mazot ve gübre desteği dahil olmak üzere tüm tarımsal desteklemelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Ödeme durumu, miktarı ve tarihi gibi detaylı bilgilere bu ekrandan ulaşabilirsiniz.

Bu adımları takip ederek mazot ve gübre desteği ödemelerinizin durumunu kolaylıkla sorgulayabilir, hesabınıza yatırılıp yatırılmadığını kontrol edebilirsiniz.