Susurluk’ta tek taraflı trafik kazasında sürücü hafif yaralandı

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Balıkesir-Bursa kara yolu Bursa istikameti Susurluk Demirkapı mevkinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Bursa kara yolu Bursa yönü Susurluk Demirkapı mevkinde seyir halinde olan 16 ADJ 978 plakalı araç, sürücüsü H.S.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından olay yerine Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri tarafından araçta gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazada hafif yaralanan sürücü H.S.’ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

