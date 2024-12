Suriye'ye tarihi ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Bugün Şam'da bulunmaktan memnunum. 61 yıllık Baas rejimi tarafından katledilen tüm Suriyelilere Allah'tan rahmet diliyorum. Size Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. 14 yılı boyunca sevinciniz sevincimiz, üzüntünüz üzüntümüz oldu. Bugün Türkiye olarak haklı olanın yanında durmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün Şam'dayım çünkü en zor gününüzde yanınızda olduğumuz gibi bugün de yanınızdayız. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız yanınızda olacaktır. Bu zafer sizindir, başka kimsenin değildir. Bugün Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması mümkündür. Suriye halkının ülkelerine dönmesi mümkündür. Geçiş döneminin güzel bir şekilde tamamlanmasının önemine değindik görüşmede. Güvenlik ve hukukun üstünlüğü öncelik içerisindedir. Herkesin barış içinde yaşadığı Suriye'nin kurulması yeni Suriye'nin en önemli başarısı olacaktır. Türkiye olarak devlet kurumlarının yeniden inşası yönünde tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. TİKA ve özel şirketlerimizle somut şeylerde adım atmaya hazırız.

"PKK/YPG'NİN SURİYE'DE KESİNLİKLE YER YOKTUR"



Suriye'nin yeniden inşası için gerekli hazırlıklara bir an önce başlanılmalı. Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine dönüşü bu şekilde mümkün olacaktır. Bu bakımından uluslararası toplumun Suriye'ye destek vermesi gerekmektedir. Zaman, bekle ve gör dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz. PKK/YPG'nin Suriye'de kesinlikle yer yoktur. Suriye'nin doğal kaynaklarını çalmaktadır. PKK/YPG bir an önce kendisini feshetmelidir. DEAŞ'la mücadelesinde destek vermeye hazırız. Baas karanlığından kurtulan Suriye DEAŞ ve YPG'yi de bu topraklardan temizleyecektir. İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Uluslararası toplum somut bir tepki koymalıdır. 14 yıl boyunca sizin yaptığınız fedakarlıklara şahit oldum. Muhalefet güçlerinin Halep'i terk ettiği günü de unutamam. Bazı ülkelerin sizleri terk edip gittiği günü de unutamam. Yaşadıklarınız yeni dönemde size güç vermelidir.



Soru-cevap:



Uluslararası topluma mesajınız nedir?

Ahmed Eş-Şara: 14 yıl boyunca halkımız büyük sıkıntılar çekti. Halkımızın yarısı ülke dışında. Önümüzde çok büyük sınamalar ve meydan okumalar bulunmakta. Egemen ülkeler belli konularda karar vermeli. Suriye'ye destek vermeleri önemli. Uluslararası toplum Suriye'ye uyguladıkları yaptırımları kaldırmalı. Mazlum insanların cezalandırılmaması gerekiyor. Özellikle de 1979 yılından itibaren biliyorsunuz bir takım yaptırımlar uygulandı. Bu yaptırımların rejimin gitmesiyle kalkmalı diyorum.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Şara'ya katılıyorum. Şam'a gelirken Cilvegözü'nden karayoluyla girdik. 6 saat boyunca tüm şehirleri gördüm. 14 yıl önce gördüğüm şehirler gitmiş yerine savaşa maruz kalmış şehirler kalmış. Bir önceki rejim için geliştirilen yeni yaptırım yöntemleri biran önce kaldırılmalı ki altyapı finans eğitim hizmetleri bir an önce hayata geçsin. Göçmenlerin dönebilmesi için yeniden yapıma biran önce başlanılmalı. Bugün yaptığımız görüşmede yeni hükümette güçlü bir irade ve azim gördüm. Bu iradenin uluslararası toplum tarafından desteklenmeli. Türkiye olarak örgütlerimizle şirketlerimiz Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız.

