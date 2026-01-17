Soğuk hava pazarları vurdu! Tezgahlardaki ürünlerde yüzde 50 indirim yapıldı

Kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle birlikte düşen hava sıcaklıkları pazar alışverişini olumsuz yönde etkiledi. Halk pazarında fiyatlar market ortalamasının altında kalmasına rağmen soğuk hava nedeniyle pazar alanı boş kaldı. Gün boyu beklenen yoğunluğun oluşmadığı pazar yerinde esnaflar da vatandaşların azlığından dert yandı.

Pazardaki güncel fiyatlar incelendiğinde; havuç 30 lira, domates 50 lira, ıspanak 50 lira, marul 40 lira ve brokoli 80 liradan satışa sunuldu. Mutfakların temel ihtiyacı olan patatesin kilogramı 20 lira, soğanın ise 15 liradan alıcı bulduğu görüldü. Pazarın en uygun ürünleri soğan ve patates olarak kayıtlara geçerken, en yüksek fiyatlı ürün ise 80 lira ile brokoli oldu.