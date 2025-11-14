Sivas'ta yoğun kar yağışı kazaları beraberinde getirdi: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'ta gün boyunca yağan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi, beraberinde trafik kazasını getirdi. Sivas-Malatya kara yolu Gürün yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 34 FFM 260 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslama yaptı. 34 FCP 129 plakalı tır sürücüsü T.K., yol kenarına durarak kaza yapan sürücüye yardım ettiği esnada bir başka trafik kazası daha meydana geldi. Kangal istikametinden Sivas istikametine seyir halinde bulunan E.Y. idaresindeki 34 EYP 27 plakalı otomobil, yol kenarında duran 34 FCP 129 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu otomobilde bulunan Türkan Çiftçi hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisindeki F.D.Ç. ağır olmak üzere E.Y., A.Y., A.F.Ç. ve H.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.