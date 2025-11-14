Sivas'ta Kar ve tipi etkisini artırdı, kara yolları trafiğe kapatıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
14.11.2025 - 22:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİVAS (İHA)

Sivas'ta akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bazı kara yolları, trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyardığı Sivas'ta, kar ve tipi etkisini artırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Kar ve tipi sonrası kentte ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağışla birlikte Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas kara yolları, çift taraflı taşıt trafiğine kapatıldı.

"İlgili tüm ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir"

Konuya ilişkin Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle; Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas kara yolları çift yönlü olarak taşıt trafiğine kapatılmış, Koyulhisar-Mesudiye, Divriği-Kangal kara yolları ise çift yönlü olarak ağır vasıta trafiğine kapatılmıştır. Bölgede karayolları ve ilgili tüm ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yola çıkacak vatandaşlarımızın tedbirli, dikkatli ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

