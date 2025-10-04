Sivas'ın köyünde özel üretiliyor! Binlercesi aynı anda yapıyor, dünya peşine düştü
Sivas'ın Zara ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda özel olarak üretiliyor. Sadece Türkiye değil, dünyada birçok ülke de peşine düştü. Bölgenin bitki örtüsü nedeniyle şifa kaynağı olan ürün Sivas ekonomisine de can katıyor.
Sivas'ın el değmemiş doğasının kalbinde, Zara'nın yüksek rakımlı yaylalarında üretilen ve adeta saklı bir hazine olan Zara balı, sahip olduğu eşsiz lezzetle sadece Türkiye'de değil, dünya pazarında da adından söz ettiriyor. Kendine has kokusu, aroması ve rengiyle diğer ballardan ayrılan bu doğal şifa kaynağı, sofralara lezzet, Sivas ekonomisine ise can katıyor.
Bu doğal üretim süreci, Zara Balı'na sadece karakteristik bir tat değil, aynı zamanda şifalı özellikler de kazandırıyor.
bizimsivas.com.tr'de yer alan habere göre; geçmişte yalnızca yerel olarak bilinen bu lezzet, Zara Bal Üreticileri Birliği'nin girişimleriyle "ZARA Bal" ve "Zara Çiçek Balı" markaları altında tescillendi. Bu markalaşma adımıyla birlikte kalitesini ispatlayan Zara Balı, Avrupa'dan Körfez ülkelerine uzanan geniş bir coğrafyaya ihraç edilmeye başlandı. Bu tatlı yolculuk, Sivas'ın adını ve doğal zenginliklerini tüm dünyaya duyuruyor.