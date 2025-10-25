GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSivas'a güzel haber! Yüzde 7 oranında arttı
HaberlerGündem Haberleri Sivas'a güzel haber! Yüzde 7 oranında arttı

Sivas'a güzel haber! Yüzde 7 oranında arttı

25.10.2025 - 11:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sivas'a güzel haber! Yüzde 7 oranında arttı

Sivas'ta barajlarda su seviyesi yüzde 7 arttı. DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan Sivas'ta barajlardaki doluluk oranının geçen yıla oranla yüzde 7 arttığını söyledi.

Haberin Devamı

Kuraklık endişeleri tüm yurdu sararken bir nebzede olsa sevindirici haber Sivas'tan geldi. Kuraklıktan en çok etkilenen illerde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta barajlarda düşen su seviyesi başta çiftçiler olmak üzere her kesimi endişelendirmişti. Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan, Sivas Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, mevcut su rezervi, devam eden projeler ve barajların doluluk oranlarına değindi.

İLGİLİ HABER

Sivas'ta öğretmenle sohbet ederken aklına geldi! Sabah kalkıp hepsini bedavaya dağıttı
Sivas'ta öğretmenle sohbet ederken aklına geldi! Sabah kalkıp hepsini bedavaya dağıttı

Aslan konuşmasında, "Şu ana kadar 51 milyon metre küp yıllık su sağladık. 16 milyon metreküplük inşaatımız devam ediyor. Planlama 31 milyon metre küplük bulunmakta. Koç regülatörüne başladık. Bu regülatör 2053 yılına kadar şehrimize hizmet edecek. Daha sonra ise koç barajı devreye girerek 2070 yılına kadar içme suyu problemi çözülecektir. Pusat-Özen barajına su takviyesi devam etmektedir. Baraj ve gölet projelerinde işlerimiz devam etmektedir. 6 adet sulama projemiz devam ediyor.

Sivasa güzel haber Yüzde 7 oranında arttı

Barajlarımızın doluluk oranı yüzde 50 civarında. Haziran ayında doluluk onarı yüzde 80'lere kadar çıkmıştı. Maksimum seviyeye Haziran ayında ulaşıyoruz. Daha sonra ise sulama faaliyetleri başladığı için oran düşüyor. Geçen yıl ile bu yıl aynı günde baraj doluluk oranı yüzde 42 iken, geçen yıl yüzde 35 civarındaydı. Yüzde 7 civarında bir artış söz konusu" ifadelerine yer verdi.

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta hamama girdi, bu halde bulundu
#Gündem

Kahramanmaraş'ta hamama girdi, bu halde bulundu

20 dönümlük çöp araziyi hazineye çevirdi! Filmde gördüğünü yaptı: Sadece 8 tanesi 6 ton veriyor
#Gündem

20 dönümlük çöp araziyi hazineye çevirdi! Filmde gördüğünü yaptı: Sadece 8 tanesi 6 ton veriyor

Bir kursla başladı! Kendi işletmesini kurdu, kazancı katlandı: Kadın girişimcinin büyük başarısı
#Gündem

Bir kursla başladı! Kendi işletmesini kurdu, kazancı katlandı: Kadın girişimcinin büyük başarısı