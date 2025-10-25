Sivas'a güzel haber! Yüzde 7 oranında arttı

Haberin Devamı

Kuraklık endişeleri tüm yurdu sararken bir nebzede olsa sevindirici haber Sivas'tan geldi. Kuraklıktan en çok etkilenen illerde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta barajlarda düşen su seviyesi başta çiftçiler olmak üzere her kesimi endişelendirmişti. Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan, Sivas Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, mevcut su rezervi, devam eden projeler ve barajların doluluk oranlarına değindi.

Aslan konuşmasında, "Şu ana kadar 51 milyon metre küp yıllık su sağladık. 16 milyon metreküplük inşaatımız devam ediyor. Planlama 31 milyon metre küplük bulunmakta. Koç regülatörüne başladık. Bu regülatör 2053 yılına kadar şehrimize hizmet edecek. Daha sonra ise koç barajı devreye girerek 2070 yılına kadar içme suyu problemi çözülecektir. Pusat-Özen barajına su takviyesi devam etmektedir. Baraj ve gölet projelerinde işlerimiz devam etmektedir. 6 adet sulama projemiz devam ediyor.

Barajlarımızın doluluk oranı yüzde 50 civarında. Haziran ayında doluluk onarı yüzde 80'lere kadar çıkmıştı. Maksimum seviyeye Haziran ayında ulaşıyoruz. Daha sonra ise sulama faaliyetleri başladığı için oran düşüyor. Geçen yıl ile bu yıl aynı günde baraj doluluk oranı yüzde 42 iken, geçen yıl yüzde 35 civarındaydı. Yüzde 7 civarında bir artış söz konusu" ifadelerine yer verdi.