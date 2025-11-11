GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSivas Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Sivas Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sivas Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

11.11.2025 - 20:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİVAS (AA)

Sivas Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

E.Y. yönetimindeki 34 FBA 127 plakalı otomobil, Çekem köyü kavşağında, H.G. (29) idaresindeki 58 KD 707 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü H.G. ile araçlardaki Nafiye G. (43), Z.G. (21), R.Ü. (33), Y.E.Ü. (6) ve H.Ç. (29) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nafiye G, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Güncel Haberler

Amerika'da tarlada gördü, Tire'de üretmeye başladı! 12 yıl hasat yapacak: 3 ülkeye satıyor
#Gündem

Amerika'da tarlada gördü, Tire'de üretmeye başladı! 12 yıl hasat yapacak: 3 ülkeye satıyor

Diyarbakır'da tesisi kurdu 1 yıl sonra 500 ton üretti! 80 kafesle dünyaya ihraç ediyor
#Gündem

Diyarbakır'da tesisi kurdu 1 yıl sonra 500 ton üretti! 80 kafesle dünyaya ihraç ediyor

Manisa Salihli'de kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
#Gündem

Manisa Salihli'de kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı