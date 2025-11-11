Sivas Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
E.Y. yönetimindeki 34 FBA 127 plakalı otomobil, Çekem köyü kavşağında, H.G. (29) idaresindeki 58 KD 707 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü H.G. ile araçlardaki Nafiye G. (43), Z.G. (21), R.Ü. (33), Y.E.Ü. (6) ve H.Ç. (29) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nafiye G, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.