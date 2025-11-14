GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSivas Gürün’de kar yağışı etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü
HaberlerGündem Haberleri Sivas Gürün’de kar yağışı etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü

Sivas Gürün’de kar yağışı etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü

14.11.2025 - 18:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİVAS (İHA)

Sivas Gürün’de kar yağışı etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü

Sivas’ta gün boyunca aralıklarla yağan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Gürün ilçesindeki geçitlerde kontrollü geçiş sağlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kod ile uyardığı Sivas’ta önceki gün başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezine kadar indi.

Sivas Gürün’de kar yağışı etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü

Koyulhisar ve Doğanşar ilçelerinin yanı sıra Gürün’de de yoğun kar yağışı görüldü. Mazıkıran ve Ziyaret mevkilerinde etkili olan yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas Gürün’de kar yağışı etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü geçitlerde karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Sivas Gürün’de kar yağışı etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü

Güncel Haberler

Lapa lapa kar yağışı, yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji yeni hava durumu raporuyla illeri tek tek uyardı
#Gündem

Lapa lapa kar yağışı, yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji yeni hava durumu raporuyla illeri tek tek uyardı

Batman Kuyubaşı köyünde beton parçaları inşaat işçilerinin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
#Gündem

Batman Kuyubaşı köyünde beton parçaları inşaat işçilerinin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın’da su fiyatlarına yüzde 70 indirim! Öneri komisyona havale edildi
#Gündem

Aydın’da su fiyatlarına yüzde 70 indirim! Öneri komisyona havale edildi