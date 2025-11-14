Sivas Gürün’de kar yağışı etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kod ile uyardığı Sivas’ta önceki gün başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezine kadar indi.

Koyulhisar ve Doğanşar ilçelerinin yanı sıra Gürün’de de yoğun kar yağışı görüldü. Mazıkıran ve Ziyaret mevkilerinde etkili olan yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü geçitlerde karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.