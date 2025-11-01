Sivas denilince akla geliyordu, şimdi Giresun kapacak! On binlerce kişi topladı

Haberin Devamı

Giresun’da başlatılan bir imza kampanyası, şehirler arası dikkat çekici bir tartışmayı gündeme taşıdı. Yiğit Giresun Platformu, Giresun’a Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından “Yiğit” unvanının verilmesi ve kentin resmi adının “Yiğit Giresun” olarak değiştirilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir imza kampanyası başlattı.

Kampanya, hem dijital ortamda hem de şehir merkezinde kurulan stantlarda yürütülüyor. Platform yetkilileri, Giresun’un Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlıklarıyla “yiğitlik” kavramını en çok hak eden şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, bu unvanın “tarihe vefa borcu” anlamı taşıdığını belirtiyor.

Kampanyanın öncülerinden Yiğit Giresun Platformu Sözcüsü Ali Kara, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Giresun, vatan savunmasında destan yazmış, topyekûn mücadele vermiş bir şehirdir. Bugün amacımız, bu tarihi duruşu resmi olarak taçlandırmak ve gelecek nesillere gururla aktarabilmektir. ‘Yiğit Giresun’ ifadesi sadece bir unvan değil, bir kimliktir.”

Kampanya kapsamında kısa sürede on binlerce imza toplandığı bildirildi. Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki Giresunluların yoğun ilgi gösterdiği kampanya, sosyal medyada da hızla yayılarak gündem oluşturdu.

Ancak kampanya, bazı illerde de tartışmalara yol açtı. Özellikle Sivas’tan gelen tepkiler dikkat çekti; bazı Sivaslılar, “Yiğit” ve “Yiğido” unvanlarının uzun yıllardır Sivas ile özdeşleştiğini savunarak, Giresun’a bu unvanın verilmesine karşı çıktı. Buna karşın Giresunlular, şehirlerinin tarihî ve askerî katkılarıyla bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini dile getiriyor.

Kampanya sonunda toplanan imzalar, TBMM Başkanlığı’na sunularak resmi sürecin başlatılması planlanıyor. Platform üyeleri, Giresun’un “Yiğit” unvanını almasının hem kent kimliğine hem de ulusal belleğe katkı sağlayacağını ifade ediyor.

Platform tarafından yürütülen kampanyada şu ana kadar 84 bin 147 imza toplandığı açıklandı. Giresun halkının yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında, “Yiğit Giresun” adının kente tarihî ve manevi bir değer kazandıracağı savunuluyor.