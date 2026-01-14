Sinop’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 15 Ocak 2026 Perşembe Sinop’ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Sinop’ta etkili olan kar yağışı ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla 15 Ocak Perşembe günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitimin bir gün süreyle durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, Boyabat ilçesinin bazı köylerinde de taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildiği belirtildi. Taşımalı eğitimin durdurulduğu ilçe ve köylerde görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin ise aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.