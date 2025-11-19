GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün makam aracı domuz sürüsüne çarptı
HaberlerGündem Haberleri Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün makam aracı domuz sürüsüne çarptı

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün makam aracı domuz sürüsüne çarptı

19.11.2025 - 21:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİNOP (İHA)

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün makam aracı domuz sürüsüne çarptı

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün makam aracı, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde domuz sürüsüne çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün makam aracı, seyir halindeyken bir domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle makam aracının ön kısmında ciddi boyutta maddi hasar oluştu.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüzün makam aracı domuz sürüsüne çarptı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla ekipler sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, araçta bulunan Başkan Metin Gürbüz, şoförü ve korumasının kazayı yara almadan atlattığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Güncel Haberler

Rize'de ayakkabısız gezmek yasaklanmıştı! Sebebi ise korkunç gerçekte yatıyor
#Gündem

Rize'de ayakkabısız gezmek yasaklanmıştı! Sebebi ise korkunç gerçekte yatıyor

Taksi durağında panik anları! Şoförle tartışan yolcunun 3 el ateş ettiği anlar kamerada
#Gündem

Taksi durağında panik anları! Şoförle tartışan yolcunun 3 el ateş ettiği anlar kamerada

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün makam aracı domuz sürüsüne çarptı
#Gündem

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün makam aracı domuz sürüsüne çarptı