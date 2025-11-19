Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün makam aracı domuz sürüsüne çarptı

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün makam aracı, seyir halindeyken bir domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle makam aracının ön kısmında ciddi boyutta maddi hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla ekipler sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, araçta bulunan Başkan Metin Gürbüz, şoförü ve korumasının kazayı yara almadan atlattığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.