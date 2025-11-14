Sinop Ayancık'da kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
14.11.2025 - 20:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİNOP (İHA)

Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ayancık ilçesine bağlı Çangal yolu üzerindeki Akgöl mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Şahin'in (68) kullandığı 57 EE 850 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan otomobil, metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.

Gece boyunca Şahin'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan detaylı arama çalışmaları sonucunda, Şahin'in kullandığı otomobilin Çangal yolu üzerindeki Akgöl mevkisinde uçurumda olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içinde bulunan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

