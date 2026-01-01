Siirt'te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Siirt'te okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada ise 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan annelerin de idari izinli sayılacağı belirtilerek, “Siirt il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği; buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artmasının beklendiği meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda; 2 Ocak 2025 Cuma günü, Siirt il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi. (DHA)