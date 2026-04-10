Siirt'te dev yatırım dönemi: Türkiye'nin en ucuz suyu oldu: Tonu 10 lira

Siirt'te 2026 yılı asfalt ve altyapı çalışmaları başlıyor. 25 kilometrelik yol yenilenecek, 50 bin ton asfalt serilecek, su tarifelerinde ise indirime gidildi.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2026 yılına ilişkin asfalt ve su tarifeleri çalışmalarını açıkladı. Kent merkezinde 26 noktada asfalt çalışması yapılacak; yaklaşık 25 km yol yenilenecek, 60 km bakım-onarım gerçekleştirilecek ve 50 bin ton asfalt serilecek.

Siirt Belediyesi ile İl Özel İdaresi iş birliği sayesinde maliyetin 250 milyon liradan 120 milyon liraya düşürülmesi hedefleniyor.

Ayrıca altyapı koordinasyonu sağlanarak kazıların önüne geçilecek, sökülen asfalt geri dönüştürülecek.

Su tarifelerinde ise indirime gidildi.

Meskenlerde 0–40 metreküp 10 TL, üzeri 25 TL; ticarethanelerde 0–40 metreküp 40 TL, üzeri 55 TL olarak belirlendi. Siirt, Türkiye'de en uygun su tarifelerinden birini uygulamaya devam ediyor.