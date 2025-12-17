GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSiirt Pervari'de yolcu minibüsü yan yattı
HaberlerGündem Haberleri Siirt Pervari'de yolcu minibüsü yan yattı

Siirt Pervari'de yolcu minibüsü yan yattı

17.12.2025 - 19:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİİRT (İHA)

Siirt Pervari'de yolcu minibüsü yan yattı

Siirt'in Pervari ilçesinde minibüsün yol kenarına yan yattığı kazayı 5 kişi yara almadan atlattı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Cemekare Yaylasında seyir halindeki yolcu minibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, minibüste bulunan 5 kişi yara almadan kurtuldu. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüse ulaşarak aracı bulunduğu yerden kurtardı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Muğla'da tomruk yüklü TIR’da çıkan yangın büyümeden söndürüldü
#Gündem

Muğla'da tomruk yüklü TIR’da çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bingöl’de otomobil şarampole uçtu: Kazada 2 kişi yaralandı
#Gündem

Bingöl’de otomobil şarampole uçtu: Kazada 2 kişi yaralandı

Ünye'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
#Gündem

Ünye'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı