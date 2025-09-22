SGK potansiyel teşvik parası nedir? SGK potansiyel teşvik kimlere verilir? SGK potansiyel teşvik sorgulama

Haberin Devamı

Türkiye'de sosyal devlet anlayışının önemli bir yansıması olan teşvikler, özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan prim destekleri ile hem işverenlerin maliyetlerini hafifletmekte hem de istihdamın, özellikle de dezavantajlı grupların işgücüne katılımının artırılmasını hedefliyor. Bu destekler, ekonomik dalgalanmalara karşı piyasanın canlı kalmasını sağlayan ve üretim kapasitesini koruyan hayati bir mekanizma olarak öne çıkıyor.

SGK potansiyel teşvik parası, devletin özel sektör işverenlerine sunduğu sigorta primi indirimi, desteği veya katkısıdır. Bu bir nakit ödeme değil, işverenin ödemekle yükümlü olduğu sigorta prim tutarının bir kısmının Hazine tarafından karşılanmasıdır. İşveren, çalıştırdığı sigortalının primini tam olarak öder ancak devlet, belirli koşullar altında bu primin indirimli olarak hesaplanmasını sağlar veya işverene prim desteği adı altında geri öleme yapar. Böylece işverenin işgücü maliyeti düşer.

SGK potansiyel teşvik neden ve kimlere verilir?

SGK potansiyel teşvikleri, başta işsizliği önlemek, istihdamı ve üretimi artırmak, piyasa dinamizmini korumak ve bölgesel kalkınma farklılıklarını azaltmak amacıyla verilir. Ayrıca kadınlar, gençler ve engelliler gibi işgücü piyasasında dezavantajlı grupların istihdama katılımını özendirmek için özel teşvikler sunulur.

Kimler yararlanır?

İşverenler: Özel sektörde faaliyet gösteren ve belirtilen koşulları sağlayan (sigortalı sayısını artıran, prim borcu olmayan, idari para cezası bulunmayan vb.) tüm işverenler.

İşçiler: Potansiyel teşvik kapsamında istihdam edilen ve genellikle belirli bir süre işsiz kaldıktan sonra işe giren sigortalı çalışanlar. Potansiyel teşvikten hem işveren (prim indirimi) hem de dolaylı olarak işçi (istihdam şansının artması) fayda sağlar.

SGK potansiyel teşvik nasıl alınır?

SGK potansiyel teşviklerinden yararlanmak otomatik değildir; belirli koşulların sağlanması ve sürecin takip edilmesi gerekir.

Koşulların sağlanması: İşverenin, aylık prim ve hizmet belgelerini zamanında SGK'ya iletmesi, prim borcunun olmaması (varsa yapılandırmış veya taksitlendirmiş olması) ve idari para cezası bulunmaması temel şartlardır. İşçi için ise, potansiyel teşvik kapsamına girebilmesi açısından işe alınmadan önce belirli bir süre işsiz olması ve işverenin ortalama sigortalı sayısına ek istihdam edilmesi gerekebilir.

Başvuru: SGK potansiyel teşvikleri genellikle "beyan" usulüyle alınır. İşveren, potansiyel teşvik kapsamında olduğunu düşündüğü sigortalıyı, her ay düzenli olarak sunduğu aylık prim ve hizmet belgesi (4/a bildirgesi) üzerinden ilgili potansiyel teşvik kodu ile beyan eder. SGK bu beyanı kontrol eder ve uygunsa potansiyel teşviği işveren lehine kaydeder. Ön başvuru için SGK'nın il müdürlüklerine veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir.

SGK potansiyel teşvik sorgulama nasıl yapılır?

SGK, işverenlerin hangi sigortalılarının hangi potansiyel teşvik kapsamına girdiğini önceden görebilmeleri için "Potansiyel Teşvik Sorgulama" adlı bir elektronik hizmet sunuyor.

Sorgulama adımları: