SGK AT11 belgesi nedir? SGK AT11 belgesi için gerekli evraklar nelerdir?

Haberin Devamı

Yurt dışında uzun süreli eğitim veya çalışma amacıyla bulunacak Türk vatandaşları için sağlık hizmetlerine erişim, Türkiye ile Almanya, Hollanda ve Fransa gibi bazı Avrupa Birliği ülkeleri arasında yapılan sosyal güvenlik anlaşmalarıyla güvence altına alındı. Bu anlaşmalar kapsamında verilen AT 11 belgesi, kişilerin Türkiye'deki sağlık sigortası haklarını yurt dışında da kullanabilmelerini sağlayan resmi bir dokümandır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenlenen bu belge, yurt dışında sağlık hizmetlerine kolay ve güvenceli bir erişim imkanı sunarak vize süreçlerinde de önemli bir rol oynar.

AT 11 belgesi nedir?

AT 11 belgesi, Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olan ülkelerde (özellikle Almanya gibi) Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortası kapsamındaki kişilerin ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan resmi bir belgedir. Uzun süreli eğitim veya çalışma amacıyla bu ülkelere gidecek olan Türk vatandaşları için düzenlenen bu belge, kişinin gidilen ülkede sağlık sigortası teminatı altında olduğunu kanıtlar. Bu sayede hem sağlık hizmetlerine erişim garanti altına alınır hem de öğrenci ve çalışma vizesi başvurularında güçlü bir destekleyici evrak olarak kullanılır.

AT 11 belgesi nasıl alınır?

AT 11 belgesi almak için ikamet edilen ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor. Çalışan kişiler için genellikle iş yerinden alınan izin belgesi ve kimlik ile başvuru yeterli. Ancak başvuru yapmadan önce ilgili SGK müdürlüğünü arayarak güncel prosedür ve gerekli belgeler hakkında teyit alınmasında fayda var.

AT 11 belgesi için gerekli evraklar neler?

Gerekli belgeler, başvuru nedenine göre (eğitim, Erasmus gibi) değişiklik gösterebilir.

Haberin Devamı

Eğitim amacıyla gidecek öğrenciler için gerekli belgeler:

Gidilecek ülkedeki eğitim kurumundan alınmış kabul mektubu veya dönem kaydını gösteren belge (Türkçe yeminli tercümesiyle birlikte).

Eğitim görülecek kurumun seviyesini (ön lisans, lisans, yüksek lisans) gösteren ve e-Devlet, YÖK veya ilgili dış temsilciliklerden alınacak resmi okul tanıma belgesi.

Eğitim dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren akademik takvim (Türkçe yeminli tercümesiyle birlikte).

Ebeveynlerin SGK'lı çalıştığını veya emekli olduğunu gösteren hizmet dökümü ya da emeklilik belgesi.

Erasmus programı ile gidecek öğrenciler için gerekli belgeler: