SGK 4A geriye dönük borçlanma ile nasıl emekli olunur?

SGK, 4A statüsündeki (eski SSK’lı) sigortalılar için, çalışılamayan bazı dönemlerin prim ödemesi yapılarak satın alınabileceği bir borçlanma imkanı sağlıyor. Bu süreç, eksik kalan prim günlerini tamamlamanın yanı sıra, sigortalılık süresini erkene çekerek emeklilik yaşını da düşürebilen stratejik bir araçtır.

Borçlanma nedir ve kimler yararlanabilir?

Borçlanma, sigortalının çalışmadığı ve bu nedenle prim ödenmeyen belirli süreleri, belirlenen kurallar çerçevesinde ödeme yaparak sigortalılık süresine dahil ettirmesidir. Borçlanma yapabilmek için temel şartlar şunlardır:

4A (SSK) statüsünde olmak: Borçlanma talebinde bulunulan tarihte aktif olarak 4A statüsünde sigortalı olmak veya bu statüde emekli olmaya hak kazanmış olmak.

Borçlanma talebinde bulunulan tarihte aktif olarak 4A statüsünde sigortalı olmak veya bu statüde emekli olmaya hak kazanmış olmak. Borçlanılacak sürenin kanunen tanımlanmış olması: Borçlanılabilecek süreler kanunla sınırlıdır. Keyfi olarak herhangi bir çalışılmayan dönem borçlanılamaz.

Borçlanılabilecek süreler kanunla sınırlıdır. Keyfi olarak herhangi bir çalışılmayan dönem borçlanılamaz. Borçlanılacak sürede prim ödenmemiş olması: Borçlanma talep edilen dönemde herhangi bir şekilde prim yatırılmamış olmalıdır.

Borçlanma talep edilen dönemde herhangi bir şekilde prim yatırılmamış olmalıdır. Sürelere ilişkin diğer özel şartlar: Her borçlanma türü için (doğum, askerlik vb.) ek özel şartlar aranır (aşağıda detaylandırılacaktır).

Hangi süreler borçlanılabilir? Başlıca borçlanma türleri

Askerlik borçlanması: Er, erbaş veya yedek subay okulunda geçen süreler borçlanılabilir. En yaygın borçlanma türlerinden biridir ve genellikle erkek sigortalılar tarafından kullanılır.

Er, erbaş veya yedek subay okulunda geçen süreler borçlanılabilir. En yaygın borçlanma türlerinden biridir ve genellikle erkek sigortalılar tarafından kullanılır. Doğum borçlanması: Sadece kadın sigortalıların yararlandığı bu hakla, doğumdan sonraki iki yıla kadar (çocuk başına 720 gün) olan süreler borçlanılabilir. En fazla üç çocuk için toplam 2160 gün (6 yıl) borçlanma hakkı vardır.

Sadece kadın sigortalıların yararlandığı bu hakla, doğumdan sonraki iki yıla kadar (çocuk başına 720 gün) olan süreler borçlanılabilir. En fazla üç çocuk için toplam 2160 gün (6 yıl) borçlanma hakkı vardır. Yurtdışı borçlanması: Yurtdışında çalışan Türk vatandaşları veya belirli şartlarla Türk vatandaşlığını kaybedenler, yurtdışında geçen çalışma veya ev kadınlığı sürelerini borçlanabilir.

Diğer borçlanma türleri:

Tutukluluk/gözaltı süreleri: Sigortalıyken haksız yere tutuklanıp sonradan beraat edenler, bu süreleri borçlanabilir.

Sigortalıyken haksız yere tutuklanıp sonradan beraat edenler, bu süreleri borçlanabilir. Ücretsiz izin süreleri: Memurların (4C) ücretsiz izinleri borçlanılabilir. 4A’lılar için genellikle doğrudan bir ücretsiz izin borçlanması söz konusu değildir, ancak fiili çalışılamayan durumlar diğer başlıklarda (hastalık, tutukluluk vb.) değerlendirilebilir.

Memurların (4C) ücretsiz izinleri borçlanılabilir. 4A’lılar için genellikle doğrudan bir ücretsiz izin borçlanması söz konusu değildir, ancak fiili çalışılamayan durumlar diğer başlıklarda (hastalık, tutukluluk vb.) değerlendirilebilir. Eğitim süreleri (Doktora, Tıpta Uzmanlık, Yurtdışı Öğrencilik): Sigortalı olmadan önceki veya sigortalıyken izinli olarak geçirilen yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık eğitimi süreleri borçlanılabilir.

Sigortalı olmadan önceki veya sigortalıyken izinli olarak geçirilen yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık eğitimi süreleri borçlanılabilir. Kısmi süreli (Part-time) çalışma eksik günlerinin tamamlanması: Ayda 30 günden az prim ödenen kısmi süreli çalışmalarda, eksik günler borçlanma yoluyla tamamlanabilir.

Geriye dönük borçlanma ile emeklilik süreci nasıl işler?

Borçlanma ile emeklilik için izlenecek adımlar şunlar: