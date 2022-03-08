Şems Aslan kimdir? Şems Aslan kaç yaşında ve nereli?

Şems Aslan katıldığı televizyon programlarıyla gündeme geliyor. Hazırladığı doğal tarifler ile güzellik ve cilt sağlığı ile ilgili özel reçeteler paylaşan Şems Aslan, pek çok kişinin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, Şems Aslan kimdir, kaç yaşında? Şems Aslan nereli? İşte Şems Aslan'ın hayatı...

ŞEMS ASLAN KİMDİR?

1970 yılında Üniversite hocası bir anne ve siyasetçi bir babadan Azerbaycan'ın Bakü şehrinde dünyaya gelen Şems Arslan, ilk, orta, lise ve ardından 1993 yılında Azerbaycan'da bulunan Devlet Petrol Akademisi'ni bitirdi. "Hidrogeoloji-Petrol ve Kimya Mühendisi" olan Şems Arslan, kısa bir süre aynı üniversitede hocalık yaptı. Bu dönemde International Institute of Invention and Business, cilt ve güzellik, ayrıca epilasyon uzmanlığı dalında eğitimlere katılarak başarıyla eğitimini tamamladı.

2007'den itibaren İstanbul Bebek'te kendisine ait olan güzellik ve cilt sağlığı merkezinde yoğun bir faaliyet yürüten Şems Arslan aynı zamanda bilgilerini ulusal kanallarda kamuoyuyla paylaşmakta olup, iki yıldır da köşe yazarlığı yapmaktadır.

Kendisi alanında, Türkiye'nin en başarılı isimleri arasında yer alan Şems Arslan; ulusal ve uluslararası birçok panel ve konferanslara katılarak başarılı sunumlar gerçekleştirmiştir. 1996 Yılından bu yana Türkiye’de olan Şems Arslan, 2 çocuk annesidir.