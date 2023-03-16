Selde sürüklenen Reşat Ayva CNN Türk'e konuştu: El ettim ama onun da suçu yok

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası akıntıya kapılarak sel suları sürüklenen ve kurtarılmak için elini uzatan 63 yaşındaki Reşat Ayva CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e konuştu.

Reşat Ayva yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

10 dakika rahat selde sürüklendim. Mahallenin sonuna kadar. 4 tane genç vardı. Beni kurtardılar. Kolumdan tutup beni hastaneye götürdüler. Ambulansa bindirip götürdüler. Göğsümün filmini çektiler kırık yok ama vurmuşlar gibi. Sürüklenirken öleceğimi düşündüm. El uzatmayan kişiye kızmadım neden kızayım. Gelse o da gidecekti. Ben böyle afeti ilk defa görüyorum, daha önce böyle bir şey görmedim.

İKİ KİLOMETRE SONRA KURTARILDI

Sele kapılarak 2 kilometre sürüklendiğini ve sonrasında 4 genç tarafından kurtarıldığını belirten 63 yaşındaki Reşat Ayva, "Aracımız sel sularına kapılmasın diye halatla direğe bağlayacaktım. Ayağım kaydı suyun içerisine girdim. İki kilometre boyunca sürüklendim. Elimi uzattım, su bir metre yükselmişti, beni görenler ondan dolayı yardıma gelemiyordu. Daha sonra dört genç gelip beni kurtardı. Ambulansı çağırdılar, beni hastaneye kaldırdılar. Sonra battaniyeye sardılar. Vücudumdan aşırı derecede kan kaybı yaşadım. Çok üşüdüm, üşüme devam ediyor. Elim, ayağım, kollarım tüm vücudum yaralı, çok kan kaybettim. Şu an otururken, öksürürken çok zorlanıyorum. Beni kurtardılar. Allah herkesten razı olsun. Allah'tan geldi. Tam artık her şey bitti, ben yüzde yüz gittim, derken dört genç gelip beni kurtardı. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.